Поклонюсь землякам - у деревни Крюково.

- Корреспондент, еду в командировку, в город-герой Москва. Из города трудовой доблести Пенза.

- Так ведь еще же не присвоили. И потом, все из Москвы, а вы туда?

- Доблесть-то уже Пенза проявила. А командировка срочная. Все документы, электронные пропуска на автомобиль в порядке.

Слова офицера вспомнились ближе к Москве. Насколько позволяла ширина проезжей части, где в три, где в четыре ряда первомайская колонна автомобилей медленно выбиралась в область.

Планы проработать большую часть времени в командировке, не выезжая из подмосковного Новогорска, жителей которого, бог миловал, вирус пока обходил стороной, нарушил сломавшийся компьютер. Ремонтник жил в самом центре, во дворах Тверской, меньше километра от кремлевской стены.

Укомплектовавшись масками, перчатками, спиртом, проверив пропуска, редакционные удостоверения, выехал сегодня поутру. Камеры стационарные, передвижные рисуют номера, штрафуют вдохновенно. Собянин обещает все заработанное непосильным трудом отправить на лекарства.

На въезде с кольца на Ленинградское шоссе натуральный блок-пост – за спиной желтогрудых гаишников автоматчик в комуфляже. До эпидемии даже глубокой ночью Ленинградка не казалась такой широченной – машин совсем немного. Новости московские по радио ничем не отличаются от пензенских, саранских.

Вместо одной лаборатории заработали 14, интенсивность распознавания тестов выросла, цифры – тоже. Радует, что растет не только число заболевших, но и выздоровевших. В блоге своем Собянин вытащил забавную цифру: число инфицированных не более 2 % от численности населения.

А вот и Тверская. По пальцам одной руки пересчитаешь прохожих. Половину интервьюируют полицейские. Здесь маршрут Бессмертного полка. Здесь же привычно репетировала прохождение накануне парада бронетехника. Воспоминания отодвигают мрачность от безлюдного центра столицы. У телеграфа мне на разворот. Уже видны стены и башни Кремля.

Вечером, ровно 75 лет назад, Москву накрыло ликование. Подписанный 2 мая акт безоговорочной капитуляции Германии переполняет и сегодня. Своей силой, ощущением самого светлого праздника. И в командировку приехал совсем не зря. Принесу цветы к братской могиле на высоком берегу реки Сходня. Постою у легендарных ежей - на окраине Химок.

Поклонюсь землякам - у деревни Крюково.