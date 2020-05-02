2020-05-01T23:55:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Пензе и области, последние новости на 2 мая 2020 года: с начала эпидемии выписаны уже 148 пациентов

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Пензе и области на 2 мая 2020 года
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

По информации оперативного штаба, на данный момент в регионе было подтверждено 448 случаев заболевания новой инфекцией. Накануне стены больниц покинули еще 16 человек. Таким образом, с начала эпидемии от коронавируса в Пензенской области излечились уже 148 пациентов. Часть из них уже дали согласие на использование их плазмы для переливания тем, кто еще не выздоровел.

КСТАТИ

Министерство здравоохранения Пензенской области подготовило ряд памятку, как уберечься от заражения коронавирусом и что нужно делать, если избежать этого не удалось. Простые правила, изложенные в доступной форме, помогут гражданам не забывать о мерах безопасности.

Минздрав Пензенской области

Минздрав Пензенской области

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мордовии число подтвержденных заболевших коронавирусом превысило 700

В Пензенской области возобновили работу мебельные предприятия, парикмахерские и автомойки

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
"Пациенту хорошо, а легкие уже повреждены": главврач из Тольятти рассказал о коварстве коронавируса
Заслуженный врач РФ Николай Ренц - о том, как избежать инфекции не помогает прекрасный иммунитет и почему на койках все больше пациентов с почти точной вирусной пневомнией, но с отрицательными анализами
«Сам собрал тренажер для тренировки легких»: врач из Покровской больницы рассказал, как лечился от коронавируса
Сергея Саяпина выписали из Боткинской больницы вчера, 29 апреля. И хотя все закончилось хорошо, по словам медика, к заражению даже он - реаниматолог с пятнадцатилетним стажем - оказался не готов [фото, видео]
Новости 24
Коронавирус в Мордовии: подтвержденных случаев – 728
Сотрудники мэрии Саранска несут дежурство на дачных маршрутах
Куда обращаться пензенцам на майских праздниках в случае укуса клеща
В Пензенской области возобновили работу СТО, шиномонтажки и автомойки
За апрель жители Мордовии отдали мошенникам более шести с половиной миллионов рублей
В Пензе снова рассказали о мерах поддержки предпринимателей
Фонтаны в Саранске в этом году начнут работать позднее
Пензенский росгвардеец поблагодарил врачей
В Чаадаевском районе высадили почти пять тысяч сосен в память о погибших в годы Великой Отечественной войны
На выходных в Мордовии будут выявлять нетрезвых водителей
Поздравление главы Мордовии Владимира Волкова с Днем весны и труда
Поздравление губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева с Днем весны и труда