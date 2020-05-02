Коронавирус в Пензе и области, последние новости на 2 мая 2020 года: с начала эпидемии выписаны уже 148 пациентов

По информации оперативного штаба, на данный момент в регионе было подтверждено 448 случаев заболевания новой инфекцией. Накануне стены больниц покинули еще 16 человек. Таким образом, с начала эпидемии от коронавируса в Пензенской области излечились уже 148 пациентов. Часть из них уже дали согласие на использование их плазмы для переливания тем, кто еще не выздоровел.

КСТАТИ

Министерство здравоохранения Пензенской области подготовило ряд памятку, как уберечься от заражения коронавирусом и что нужно делать, если избежать этого не удалось. Простые правила, изложенные в доступной форме, помогут гражданам не забывать о мерах безопасности.

Минздрав Пензенской области

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