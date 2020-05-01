2020-04-30T23:27:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Пензе, новости на 1 мая 2020 года: Иван Белозерцев поручил разгрузить городские больницы

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Пензе и области на 1 мая 2020 года
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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По данным оперативного штаба, число заболевших с начала эпидемии в регионе на данный момент составляет 406. Накануне стало известно о выписке еще 16 бывших пациентов – таким образом, от коронавируса в области уже излечились 132 жителя.

Вчера вечером губернатор Иван Белозерцев провел совещание с главврачами пензенских больниц. Главной темой разговора стала маршрутизация Скорой медицинской помощи и госпитализации больных.

В связи с увеличением числа пациентов с коронавирусной инфекцией и внебольничными пневмониями, было принято решение развернуть дополнительные койки в некоторых больницах в районных центрах.

- Идет большой поток больных, поступают жалобы на трудности при госпитализации. Надо разгружать пензенские больницы, - дал поручение Иван Белозерцев.

Губернатор распорядился провести ряд системных мер в связи с этим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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