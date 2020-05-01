Коронавирус в Пензе, новости на 1 мая 2020 года: Иван Белозерцев поручил разгрузить городские больницы

По данным оперативного штаба, число заболевших с начала эпидемии в регионе на данный момент составляет 406. Накануне стало известно о выписке еще 16 бывших пациентов – таким образом, от коронавируса в области уже излечились 132 жителя.

Вчера вечером губернатор Иван Белозерцев провел совещание с главврачами пензенских больниц. Главной темой разговора стала маршрутизация Скорой медицинской помощи и госпитализации больных.

В связи с увеличением числа пациентов с коронавирусной инфекцией и внебольничными пневмониями, было принято решение развернуть дополнительные койки в некоторых больницах в районных центрах.

- Идет большой поток больных, поступают жалобы на трудности при госпитализации. Надо разгружать пензенские больницы, - дал поручение Иван Белозерцев.

Губернатор распорядился провести ряд системных мер в связи с этим.