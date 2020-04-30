Жителей Пензенской области обязали носить маски в общественных местах

Режим повышенной готовности на территории Пензенской области продлен до 11 мая. Соответствующие изменения были внесены в постановление губернатора сегодня. Также, согласно поправкам, для жителей Пензенской области становится обязательным ношение медицинских масок в общественном транспорте, при посещении организаций, учреждений и в общественных местах.

Также стало известно, что с завтрашнего дня в регионе приступают к работе парикмахерские. Владельцам таких организаций и индивидуальным предпринимателям необходимо обеспечить меры безопасности.

В частности, обслуживание клиентов пока может проводиться только по предварительной записи. При этом расписание и работу нужно строить таким образом, чтобы исключить возможность ожидания обслуживания посетителями – в зале, помимо мастера, может находиться только один человек. После каждого клиента обязательно проведение уборки с дезинфекцией. Сами парикмахеры должны быть защищены средствами защиты IV типа - пижама, медицинский халат, шапочка, маска или респиратор фильтрующий, перчатки, носки, рабочая обувь, кожные антисептики для обработки рук. Сотрудники, входящие в группу риска (пенсионеры, беременные женщины и граждане, имеющие хронические заболевания), к работе не допускаются.