2020-04-30T14:07:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Владимир Волков - о третьей скончавшейся пациентке с коронавирусом: «Ей было всего 33 года»

Вчера Глава Мордовии в ходе совещания с членами правительства республики выступил с обращением к жителям региона
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Главы РМ
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В преддверии майских праздников Владимир Волков призвал граждан проявить сознательность и соблюдать дальше самоизоляцию.

- Говорить о прохождении пика инфекции пока рано, - отметил глава Мордовии. – С каждым днем растет число тяжелых больных, среди них много молодых. 40% пациентов с коронавирусом также имеют и пневмонию, что серьезно осложняет лечение. На днях был зафиксирован третий летальный случай – причем жертвой коронавируса стала совсем молодая девушка, ей было всего 33 года. Я глубоко соболезную её родным и близким.

На майские праздники в Мордовию, как обычно, будут возвращаться жители, работающие в других регионах. Все это, по словам главы республики, представляют нешуточную опасность. Поэтому решением Владимира Волкова режим повышенной готовности был продлен. Правки в соответствующем постановлении разрешают гражданам выезжать на дачи – но с условием самоизоляции на своем участке, без посещения родственников и друзей и выездов на природу.

- Думаю, вы понимаете, для чего это делается. У нас есть масса примеров, когда приехавшие родственники заражали своих близких, провоцировали очаги в целых селах. Стало много случаев, когда заболевание подтверждается у членов одной семьи, одновременно у четырех-пяти человек. Как, например, произошло на днях в Ковылкино, Зубовой Поляне, Саранске. Опасность еще в том, что у половины заболевание протекает бессимптомно, но они являются переносчиками вируса. Передают его основным группам риска - пожилым родственникам, людям с хроническими заболеваниями, тем, кому сейчас

На сегодня девять населенных пунктов в Мордовии: Рузаевка, Ковылкино, Кемля, Зубова Поляна, Ельники, села Тургенево и Редкодубье Арадатовского района, атяшевская Низовка, Мордовский Пимбур Зубово-Полянского района – закрыты на карантин. Въезд в них запрещен.

- Дорогие друзья! Учитывая обстановку, лучше всего на майские праздники оставаться дома. Я еще раз прошу всех проявить предельную ответственность и осторожность. Воздержаться от поездок, компаний, застолий, походов в гости и так далее. Всё успеете наверстать, нужно еще немного потерпеть. Вы делаете это не для кого-то, а ради себя, ради безопасности своих близких. Сделаем это сейчас, в майские праздники, и обязательно увидим улучшение ситуации, почувствуем ослабление режима. Благодарю всех за понимание и дисциплину.

Глава Мордовии потребовал от глав районов взять на особый контроль вопросы, поступающие на горячие линии от жителей республики и обеспечить усиленную работу всех ответственных лиц во время майских праздников.

- Для всех государственных и муниципальных служащих дни с 1 по 11 мая будут рабочими, - сказал Владимир Волков. - Все должны быть на рабочих местах, ответственные за районы должны контролировать ситуацию на своих территориях в тесном контакте с районными властями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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