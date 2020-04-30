2020-04-29T23:16:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Пензе и области, последние новости на 30 апреля: число выздоровевших в регионе перевалило за 100

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Пензе и области на 30 апреля 2020 года
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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По данным оперативного штаба, вчера из больниц региона были выписаны еще 20 человек. Таким образом, всего в Пензенской области от коронавируса излечились уже 116 человек.

Меры по дальнейшему улучшению ситуации обсудили вчера во время заседания оперативного штаба региона.

- Накануне Президент страны Владимир Владимирович Путин провел совещание, посвященное мерам против распространения инфекции, - отметил губернатор Иван Белозерцев. – Пик эпидемии до сих пор не пройден, и страна выходит на самый острый этап борьбы.

Губернатор отметил успехи региона: значительно стабилизировалась ситуация с обеспечением населения средствами индивидуальной защиты:

- Пошив марлевых повязок организован на 22 предприятиях, которые уже произвели 900 тысяч изделий. Проблема все еще есть, но теперь она стоит не настолько остро.

Штаб рассмотрел ряд мероприятий по поэтапному выходу области из режима всеобщих выходных, которые решением Президента Владимира Путина продлены до 11 мая включительно.

- Нужно предпринимать шаги, которые позволят нам постепенно смягчать режим повышенной готовности на территории Пензенской области. Нам нужно сохранять рабочие места, бизнес, развивать экономику, налаживать обычную жизнь людей, не перестраховываясь, но и соблюдая все необходимые требования, - сказал губернатор.

Также на совещании затронули тему и открытия дачного сезона. По информации первого зампреда правительства региона Виктора Кувайцева, транспорт для выхода на дачные маршруты готов. Планируется увеличить количество автобусов для возможности соблюдения социальной дистанции между пассажирами.

Говоря о мерах поддержки бизнеса и граждан, губернатор уточнил, что ранее декларированные меры поддержки предпринимателей на региональном уровне (снижение арендной платы, ряда налоговых ставок и т.д.) приняты на сессии Законодательного собрания Пензенской области.

Министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан сообщил, что раздача продуктовых наборов 24 тысячам малообеспеченных семей за счет средств бюджета Пензенской области завершена. Формируется новая партия. Во время майских праздников волонтеры раздадут нуждающимся жителям региона старше 65 лет 30 тысяч коробок с продуктами. После 10 мая будет роздано еще 10 тысяч наборов семьям с детьми, в которых родители оказались в трудных условиях, но официально не признаны малоимущими

ИСТОЧНИК KP.RU

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