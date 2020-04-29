2020-04-29T12:47:20+03:00
Экономика

Иван Белозерцев поблагодарил аграриев региона за труд

Сегодня в ходе в ходе очередной тридцатой сессии Законодательного Собрания Пензенской области губернатор подвел итоги развития сельскохозяйственной отрасли за предыдущий год
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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Иван Белозерцев отметил, что агропромышленный комплекс отличает стабильная положительная динамика:

- Объем производства превысил 103 миллиарда рублей, прирост составил 12,6%. По этому показателю Пензенская область первая в округе и на шестом месте по стране в целом. Искреняя благодарность всем работникам отрасли.

В прошлом году, несмотря на капризы погоды, регион сумел выйти на второе место в ПФО по урожаю зерна – было собрано более двух миллионов тонн. Урожай сахарной свеклы и подсолнечника и вовсе стал рекордным за всю историю выращивания этих культур в области.

Губернатор затронул и тему введения в оборот ранее неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения: в 2019-м при государственной поддержке удалось задействовать 42 тысячи пустующих гектаров, при этом 20 тысяч были расчищены от древесно-кустарниковой растительности.

По темпам роста производства мяса и надоя молока область – также лидер среди регионов ПФО.

- Среднемесячная зарплата в сельском хозяйстве превышает 34 тысячи рублей, рост за год составил 14%, - сказал Иван Александрович.

Благодаря работе АПК, Пензенская область обеспечена собственным продовольствием по основным видам продукции более чем на 85%. Это является порогом продовольственной независимости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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