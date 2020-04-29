2020-04-29T10:39:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Смертельная опасность может коснуться каждого

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 28 апреля принял участие в совещании Президента РФ
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской областиФото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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Владимир Путин подвёл предварительные итоги периода нерабочих дней, дал положительную оценку эффективности принятых профилактических мер.

«Нам удалось затормозить распространение эпидемии. Это результат нашей общей работы, ответственности миллионов граждан страны, которые прислушались к рекомендациям врачей и специалистов…Но это не должно нас успокаивать. Ситуация остаётся очень сложной. Специалисты, учёные – а мы находимся с ними в постоянном контакте, сверяем наши планы и действия – говорят о том, что пик ещё не пройден».

Президент России уточнил, что в настоящее время мы находимся перед новым, пожалуй, самым напряжённым этапом борьбы с эпидемией. Риски заразиться выходят на верхнюю планку. Смертельная опасность может коснуться каждого.

Владимир Путин объявил о продлении нерабочих дней до 11-го мая текущего года включительно. Поэтапной отмене карантинных ограничений после названной даты, с учётом эпидемиологической ситуации в каждом из регионов.

По итогам совещания членам регионального правительства глава Пензенской области дал ряд поручений, направленных на исполнение конкретных задач, поставленных Президентом РФ.

«На сегодняшний день в регионе в пяти учреждениях здравоохранения развернуты 1025 инфекционных коек. Это в более чем полтора раза больше, чем надлежит по расчёту Министерства здравоохранения РФ. И всё же, исходя из тезиса, озвученного главой государства, учитывая прогноз эпидемиологов, работу по созданию дополнительных койко-мест, оснащению их соответствующим медицинским оборудованием следует продолжить», - нацелил Иван Белозерцев.

«Я уже обращал внимание на необходимость обеспечения госпитализации и лечения не только коронавирусных, но и других категорий больных. В частности, пациентов с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. Сегодня обязательность и важность этой позиции подчеркнул Президент РФ. Прошу учесть это в вашей работе», - поставил задачу глава областной исполнительной власти.

Также губернатор распорядился держать на жёстком контроле и обеспечить своевременность выплаты всех полагающихся по закону пособий и компенсаций жителям Пензенской области, отмечает пресс-служба Правительства Пензенской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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