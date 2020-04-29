Коронавирус в Пензе и области, последние новости на 29 апреля: создана карта распространения Covid-19 в регионе

В регионе продолжается борьба с коронавирусом. Накануне из больниц были выписаны 17 человек, в том числе беременная женщина. Общее число выздоровевших на данный момент составляет 93 человека.

По данным оперативного штаба, с начала эпидемии коронавирус подтвердился у 322 жителей области. Также вчера стало известно о смерти еще одного пациента.

Накануне пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина сообщила о создании карты распространения Covid-19 в Пензенской области. Посмотреть ее можно по ссылке.

КСТАТИ

Жители Пензенской области, вернувшиеся из-за рубежа, будут размещаться в обсерваторе, созданном в Леонидовке. Готовность учреждения к работе вчера оценил Иван Белозерцев.

Здание, в котором ранее в период работ по уничтожению химического оружия проживали международные наблюдатели, было приведено в соответствие с нормативными требованиями Роспотребнадзора. Обсерватор рассчитан на 52 пациентов и 10 сотрудников.

- Обсерватор создан для граждан, которые прибывают из-за рубежа и у которых нет признаков коронавирусной инфекции - это требования Роспотребнадзора. Возможно также размещение жителей Пензенской области, прибывающих из Москвы и Подмосковья. Проживание и питание организовано за счет государства, - пояснил Иван Белозерцев.

- Люди будут находиться здесь под медицинским наблюдением в течение 14 дней. В ближайшее время в обсерватор поступят 18 человек, - уточнил главный врач центра специальных видов медицинской помощи Сергей Рыбалкин.