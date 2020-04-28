В Мордовии коронавирусом заразились 16 медицинских работников

По данным сайта стопкоронавирус.рф, на утро 28 апреля в Мордовии подтверждено 592 случая заболевания.

Вчера профилактику инфекции обсудили в правительстве региона. Владимир Волков начал разговор с того, что подчеркнул: обстановка с коронавирусом усложняется как и в Мордовии, так и в других регионах по соседству.

- Если на Пасху ограничения строго соблюдались, то затем контроль был ослаблен. И если так пойдет дальше, на майские праздники мы можем получить еще более значительные вспышки заболеваемости, - отметил глава республики.

Новые случаи заболевания коронавирусом подтверждаются в Мордовии каждый день. В последнее время выявляют много заразившихся среди граждан младше 40 лет.

- У нас должны были быть готовы 630 коек, но мы развернули 700 - такое количество людей у нас сейчас лежит в лечебных учреждениях, - отметила вице-премьер Галина Лотванова.

Медицинские мощности работают на пределе возможностей. Одну районную больницу – Ардатовскую – полностью перевели на лечение больных с коронавирусом.

- С сегодняшнего дня вся больница имени Каткова, которая всегда была связана с оказанием экстренной медицинской помощи по разным направлениям, стала ковидным госпиталем. Мы вынуждены изменить маршрутизацию больных в другие учреждения, менее подготовленные, но у нас нет другого выбора, - подчеркнул министр здравоохранения республики Олег Маркин. – Мы уже готовим под больных коронавирусом и другие больницы. При этом у нас 16 медицинских работников уже заразились коронавирусом, четверо из них – в состоянии средней степени тяжести и в тяжелом состоянии.

В реанимации в настоящее время находятся 50 человек, в том числе 20 пациентов – на искусственной вентиляции легких.

Глава республики подчеркнул, что усугубляющаяся ситуация с заболеваемостью вынуждает вносить ограничения в работу рынков и общественного транспорта. Это вынужденные меры, к которым пришлось прибегнуть из-за безответственности некоторых граждан. На горячую линию Главы Мордовии поступают многочисленные обращения от жителей республики о нарушении режима самоизоляции. Владимир Волков подчеркнул, что число обращений особенно возросло в последние дни.

- Впереди майские праздники, снова будет наплыв людей из других регионов, прежде всего из Москвы. И здесь необходимо объединять усилия всем: и органам власти, и местному самоуправлению, и правоохранителям, и самим жителям республики. До тех пор, пока не будет пройден пик заболеваемости. На первом месте – жесткое соблюдение режима самоизоляции. Приехал помогать родителям – вот тебе дом, вот тебе огород, а вот тебе забор! За забор выходить нельзя. В эти дни за соблюдением этих требований должны следить все: и официальные структуры, и силовые. 10 дней - как на фронте: никаких шашлыков, гулянок, походов друг к другу в гости - ничего не должно быть, - подытожил Владимир Волков.

Глава республики отметил, что не позднее среды будут приняты необходимые решения по обеспечению санитарно-эпидемической защиты населения при открытии дачного сезона.