2020-04-28T10:58:48+03:00
Происшествия

13 лет назад дети ушли с неизвестным сниматься в кино и не вернулись

СУ СК РФ по Псковской области разыскиваются Матросов Павел Андреевич 29 апреля 1996 года рождения и Корик Валентина Евгеньевна 14 декабря 1996 года рождения
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(Фоторобот, загримированный статист, рисованный портрет)(Фоторобот, загримированный статист, рисованный портрет)
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По данным следствия, 29 января 2007 года, в то время учащиеся 4 класса одной из школ Великие Луки, вышли из учебного заведения и направились по месту жительства. Около дома по улице Карла Либкнехта к ним обратился мужчина, представившийся кинорежиссером. Он предложил им принять участие в съемках художественного фильма, пояснив, что для этого необходимо проследовать с ним и сфотографироваться.

Павел Матросов и Валентина Корик согласились и ушли с мужчиной в неизвестном направлении, до настоящего времени их местонахождение не установлено.

(Фоторобот, загримированный статист, рисованный портрет)

(Фоторобот, загримированный статист, рисованный портрет)

Приметы Павла Матросова на момент безвестного исчезновения: на вид 11 лет, тип лица европейский, телосложение среднее, рост 110-120 см, волосы русые, короткие.

Был одет: шапка спортивная вязаная темно-синего цвета с белым логотипом в лобной области, куртка-пуховик удлиненная с капюшоном красно-синего цвета, водолазка серого цвета, жилетка темно-зеленого цвета, майка белого цвета с рисунком зеленого цвета, брюки черного цвета классические, носки черного цвета, зимние ботинки черного цвета. При себе имел: ранец школьный черного цвета.

Приметы Валентины Корик на момент безвестного исчезновения: на вид 11 лет, тип лица европейский, телосложение худощавое, рост 145-150 см, волосы светло-русые, длинные.

Была одета: шапка вязаная, шарф и плащ бордового цвета, сапоги черного цвета, сарафан темно-зеленого цвета, водолазка серого цвета, колготки черного цвета. При себе имела:ранец школьный.

Следственное управление СКР по Псковской области обращается с просьбой к жителям области, при наличии информации о местонахождении Павла Матросова и Валентины Корик, сообщить по телефону 8(8112)682-014 или в следственное управление СКР по Пензенской области по телефону 8(8412)36-17-02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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