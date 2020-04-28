2020-04-27T23:08:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Пензе и области, последние новости на 28 апреля 2020 года: в регионе создана база для переливания пациентам плазмы с антителами к Covid-19

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Пензе и области на 28 февраля 2020 года
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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В Пензенской области подготовлена база для инновационного метода лечения Covid-19. Напомним вам, что он заключается в переливании плазмы уже выздоровевших все еще болеющим пациентам. Антитела, которые образовались в крови выписанных граждан, помогут тем, кто еще не поправился, побороть вирус.

Данный способ лечения применялся еще в прошлом веке. В начале года технологию опробовали для борьбы с коронавирусом сначала в Германии, потом в США. Несколько недель назад переливание крови от выздоровевших заболевшим было сделано и в Москве.

Теперь в число регионов, где будет внедрен данный способ лечения, войдет и наша область: накануне губернатор Иван Белозерцев оценил готовность Пензенского клинического центра крови к новому виду деятельности. Учреждение имеет все необходимое для этого оборудование.

Напомним вам, что с момента начала пандемии в регионе зафиксировано 283 случая заболевания коронавирусом. Более 60 пациентов уже излечились (18 человек были выписаны из больниц вчера).

- Эти люди понимают, что для победы над коронавирусом нужна их кровь, и готовы ее сдать, - отметил Иван Белозерцев.

Забор крови будет производиться на аппарате плазмафереза. Затем плазму направят на обследования.

Губернатор обсудил с главным врачом центра Татьяной Крыловой возможность закупки дополнительного оборудования для исследования образцов крови и ее компонентов от всех доноров на антитела к коронавирусу.

- В ближайшее время мы будем закупать оборудование, которое позволит массово тестировать не только переболевших, но и других граждан на антитела к коронавирусу. Это позволит прогнозировать дальнейшую работу учреждений здравоохранения, предприятий и организаций, - пояснил глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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