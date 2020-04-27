Иван Белозерцев: «Больницы, принимающие больных коронавирусом, переполнены»

Министр здравоохранения Александр Никишин отметил, что на сегодня в Пензенской области всего выявлен 261 случай заражения коронавирусом, а выписаны 56 человек. Большая часть заболевших вернулась в регион из Москвы и Московской области: таких граждан области госпитализируют каждый день.

- На сегодня больницы, принимающие заболевших коронавирусом пациентов, в нашем регионе переполнены, - отметил губернатор Иван Белозерцев. - Поскольку в них госпитализируются не только пациенты с Covid-19, но и болеющие пневмонией. Поэтому еще раз напоминаю жителям: если вы вернулись из региона, где много подтвержденных случаев, самоизолируйтесь на 14 дней, не дайте инфекции распространиться еще дальше.

Также глава области потребовал уделять должное внимание и представителям других категорий больных - с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. Иван Белозерцев поручил обеспечить госпитализацию и лечение таких пациентов, несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию.

- Пик заболевания по-прежнему не пройден, - отметил губернатор. – Поэтому сейчас важно контролировать и то, чтобы в учреждениях здравоохранения всегда в наличии были необходимые препараты.

По словам Александра Никишина, запасы лекарственных средств в области имеются, поскольку в связи с ситуацией заказываются в наибольших объемах, чем обычно.

- Мы должны быть готовы к возможной вспышке заболевания и ещё большему увеличению числа пациентов, - заявил Иван Белозерцев. - Заранее нужно заказывать лекарственные препараты, чтобы у нас был месячный запас.