Коронавирус в Пензе, последние новости на 27 апреля 2020 года: врач по медицинской профилактике рассказала, как уберечь от инфекции детей

Врач Пензенского областного центра медицинской профилактики Анастасия Филюшкина рассказала о том, как новую инфекцию переносят дети. Опыт стран с большим числом зараженных показал, что юных жителей коронавирус почти не трогает: их доля от всех заболевших составляет от 1 до 5% в разных странах.

Заражение происходит также как у взрослых, внутриутробная передача вируса от матери младенцу пока не доказана. При заболевании у детей начинаются лихорадка, кашель, насморк, боль в горле при глотании, недомогание, боли в мышцах, иногда – рвота и понос, но сама болезнь протекает менее тяжело, чем у взрослого населения. Иногда коронавирус у подрастающего поколения проходит и вовсе без симптомов.

Не стоит думать, что дети менее уязвимы перед новым вирусом: для некоторых он представляет серьезную опасность, вплоть до летального исхода. К ним относятся дети, имеющие тяжелые формы недостаточности питания, заболевания легких, врожденные пороки сердца, иммунодефицитные состояния и другие заболевания.

- Помогут защитить ребенка от коронавирусной инфекции частое мытье рук и регулярная уборка с дезинфекцией дома. Старайтесь водить детей в детские сады, не берите их в магазины, не гуляйте с ними на детских площадках. Мойте фрукты и овощи, обдавайте их кипятком. Важно обеспечить ребенку правильное питание, достаточный сон, двигательную активность, чтобы поддержать его иммунитет, - отмечает Анастасия Филюшкина.