2020-04-26T18:05:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Мелита Вуйнович: пандемия коронавируса в мире идет на спад

Официальный представитель ВОЗ в России приняла участие в восьмичасовом марафоне "Спасибо врачам" на Радио "Комсомольская правда"
Виктор ВИКТОРОВ
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Санкт-Петербург. У приемного отделения больницыСанкт-Петербург. У приемного отделения больницыФото: Артем КИЛЬКИН
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Вуйнович сообщила, что пандемия коронавируса в мире идет на спад. Болезнь новая, от нее еще нет вакцины и коллективного иммунитета, поэтому на этом этапе сложно предсказать, когда эпидемия завершится - ситуация в разных странах отличается. В России, по данным Мелиты Вуйнович, успешно удается сдерживать другой важный показатель - смертность от коронавируса:

- В России самый главный результат – смертность низкая. Практически самая низкая в мире. И это очень важно.

Представитель ВОЗ поблагодарила российских врачей, медсестер, санитаров - весь медперсонал. Это их заслуга в том, что зараженные успешно выписываются из больниц уже с отрицательным результатом тестов на коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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