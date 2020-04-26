Мелита Вуйнович: пандемия коронавируса в мире идет на спад

Вуйнович сообщила, что пандемия коронавируса в мире идет на спад. Болезнь новая, от нее еще нет вакцины и коллективного иммунитета, поэтому на этом этапе сложно предсказать, когда эпидемия завершится - ситуация в разных странах отличается. В России, по данным Мелиты Вуйнович, успешно удается сдерживать другой важный показатель - смертность от коронавируса:

- В России самый главный результат – смертность низкая. Практически самая низкая в мире. И это очень важно.

Представитель ВОЗ поблагодарила российских врачей, медсестер, санитаров - весь медперсонал. Это их заслуга в том, что зараженные успешно выписываются из больниц уже с отрицательным результатом тестов на коронавирус.