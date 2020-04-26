2020-04-26T16:28:53+03:00
75 лет Великой Победы

Михаил Дралин выделил средства на благоустройство могилы героя

С этой просьбой к депутату Законодательного Собрания Пензенской области обратились жители села Бутырки
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Фото: архив Министерства обороныФото: архив Министерства обороны
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Михаил Дралин выделил средства на благоустройство места захоронения героя-фронтовика Александра Денисовича Макарова.

О том, как воевал уроженец села Бутырки Лопатинского района сапёр 114-го инженерно-сапёрного батальона красноармеец Александр Макаров можно понять уже, прочитав наградной лист, в котором за бои 5 марта 1944 года нашего земляка представили к ордену Славы III степени.

Следуя в боевых порядках пехоты Александр обнаружил и под артиллерийским и минометным обстрелом обезвредил 100 противопехотных фашистских мин.

Фото из личного архива

Фото из личного архива

Со своей частью ефрейтор Макаров освобождал Польшу и Чехословакию.

В 1945 году на родину вернулся полным кавалером ордена Славы. В 1985 году был награжден орденом Отечественной войны I степени.

Общаясь с земляками героя- фронтовика Михаил Дралин отметил: «Таким людям, как ваш односельчанин, мы все бесконечно обязаны».

ИСТОЧНИК KP.RU

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