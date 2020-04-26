2020-04-26T14:01:58+03:00
Звезды

«Библионочь-2020» в Пензенской области: актер театра кукол прочитал отрывок из «Василия Теркина»

А сотрудники библиотеки для детей и юношества рассказали о подвигах не только людей, но и собак
Анна ЧЕРНАЯ
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ФОТО: Пресс-служба министерства культуры и туризма Пензенской областиФОТО: Пресс-служба министерства культуры и туризма Пензенской области
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Вчера по всей России прошла традиционная акция «Библионочь», в этом году приуроченная к 75-тетию Великой Победы. Из-за эпидемии традиционный формат мероприятия с посещением культурных учреждений пришлось отменить: в этом году акция прошла сугубо на интернет-площадках.

В социальной сети «Вконтакте» прошла прямая трансляция встречи с актером Пензенского областного театра «Кукольный дом» Русланбеком Джурабековым, который прочитал отрывки из народно любимой поэмы А. Т. Твардовского «Василий Теркин». Это произведение актер начал учить еще в начальной школе, и сейчас знает его наизусть почти полностью.

Библионочь-2020. Отрывок из поэмы "Василий Тёркин". Читает актёр Русланбек Джурабеков.Отрывок из поэмы "Василий Тёркин". Читает актёр Пензенского областного театра кукол "Кукольный дом" Русланбек Джурабеков. #Библионочь2020 #Лермонтовка #Пенза #Победа75

Для любителей рукоделия сотрудники областной библиотеки имени Лермонтова провели мастер-класс по изготовлению открытки ко Дню Победы.

В это же время в режиме чата в социальной сети «Вконтакте» проходило общение с постоянными участниками «Библионочи» в Пензе - руководителем проекта #DobroInPenza по Пензенской и Самарской областям Валерией Сиговой, главой театральной студии «Маски» Марией Мясниковой, администратором клуба настольных ролевых игр «Здесь живут драконы» Артёмом Бухаревым и другими.

Областная библиотека для детей и юношества открыла в рамках «Библионочи» восемь интерактивных площадок с онлайн-лекциями и презентациями. Участникам акции показали выпуски детских журналов «Мурзилка» и «Костер», выходивших в годы Великой Отечественной войны, рассказали о судьбах пензенских художников-фронтовиков. Большой интерес у посетителей сайта вызвал рассказ о подвигах собак на войне.

Трансляции, организованные библиотекой, собрали несколько сотен просмотров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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