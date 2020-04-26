Считаете Сталина одним из творцов Победы, так и ставьте в центр маршальской колонны

Среди всей шумихи, которая возникла по поводу мозаик в главном воинском храме - Сталин и Путин, "Крым наш", зачем, какой ужас и т.п. - хочу заметить вот что: ну, разумеется, больше всех взволнованы медиа Ходорковского. И примкнувшие к ним "системообразующие".

Недовольные тем, что Владимира Путина кто-то намерен изобразить на стене в храме, который ни сам МБХ, ни его верные журналисты и читатели, думаю, посещать не намерены, даже в самом страшном сне. Они изображают дежурное волнение по поводу Сталина - который на мозаике возникает как хоругвь, несомая на заднем плане плотных рядов Маршалов Победы.

Я понимаю, что будь воля адептов МБХ, да и в целом либеральной модели мира, они бы и тело Сталина откопали и кости выкинули собакам, на манер перестроечного кина. И поскольку больше всех переживает публика страшно ангажированная, и это ещё мягко сказано, хочется поддержать устроителей храма, и сказать: а давай, тащи Сталина, так их, пусть повертятся на сковородке, как тот черт на росписи у гоголевского Вакулы!

Но лично мне что-то мешает. Что? Странная половинчатость и невоинская застенчивость военных мозаистов. Итак, вы считаете Сталина одним из главных творцов Победы? Был он тогда главнокомандующим? Да, считаем, был. Так и ставьте его в центр маршальской колонны, как положено по уставу!

Как Жуков мог нести хоругвь со Сталиным, если он только что говорил ему "Война план покажет"? (Понимаю, апокриф). Это ж ваш храм, чего вы стесняетесь? Чего виляете? Это раз. Второе. О Путине. Опять-таки, ваше право помещать его на стены. Как и Шойгу. Уже ясно: человек прочно в истории России и восстановления её армии. Не сковырнёшь. Не Сердюков какой. Табуреткин.

Только почему всё это так плохо с художественной точки зрения? Почему это похоже на худший извод Глазунова с Церетели? На копию с плохой коллективной фотографии? Технология ванной комнаты проступает. Дейнека, автор лучших мозаик и росписей в метро, плохо спит.

Не особо далеко от Москвы видел прекрасно восстановленный храм, где в ликах святых угадываются портреты главных спонсоров реставрации - государственного деятеля вполне либерального толка и его супруги. Не знаю, как тут насчёт канонов и скромности, но портреты достойные, похожие и величавые. Понимаете, какое дело...

Мой взгляд на подобные дела таков - не памятник Ивану Грозному мы сегодня ставим. С этим мы опоздали на века - с признанием. Мы ставим памятники себе, ставящим памятники тем-то и таким-то. Вот что прочтётся веком позже.

Глядя на всё это, будущие оценщики не должны увидеть пластмассу вместо бронзы, виляния вместо уверенности, нелепое желание угодить, безвкусицу и утрату великих ценностей русского искусства.

А, боюсь, это и увидят.