Система социальной защиты Пензенской области должна работать как часы

В целях региональной поддержки малообеспеченных семей с детьми в регионе сформированы продуктовые наборы. Данный вид продовольственной помощи предназначен для 24-х тысяч пензенских семей, имеющих невысокий доход.

23 района Пензенской области уже практически завершили выдачу указанных наборов. Полностью раздать продукты тем, кто в них нуждается, запланировано до 28 апреля.

«В Пензенской области есть около трёх тысяч семей, которые не вошли в официальную статистику, но оказались в трудной жизненной ситуации. Это семьи с детьми, где первый ребенок родился до 1 января 2020 года и ему ещё не исполнилось трёх лет. Такие семьи не имеют право на маткапитал и выплаты по линии Пенсионного фонда. Но мы нашли решение проблемы, эти семьи также обеспечиваются продуктовыми наборами», - подчеркнул Иван Белозерцев.

«Прошу министра образования региона и министра труда и социальной защиты Пензенской области также разобраться, сколько у нас есть семей с детьми, нуждающимися в поддержке, найти варианты, как им эту помощь оказать», - добавил он.

Предусмотрено также оказание гуманитарной помощи продуктовыми наборами инвалидам и одиноко проживающим пожилым людям, находящимся в трудной жизненной ситуации, со стороны социально ориентированного бизнеса региона.

«Система социальной защиты должна работать как часы, - нацелил глава субъекта Федерации. – Нередко случается, что люди, особенно живущие в сельских районах области, просто не знают о том, что им положены какие-то льготы, поддержка от соцзащиты. Главная задача – довести эту информацию до людей и помочь им».