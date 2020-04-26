2020-04-26T11:23:07+03:00
Общество

Система социальной защиты Пензенской области должна работать как часы

В ходе прямой линии в субботу, 25 апреля, Иван Белозерцев дал пояснения о снабжении малообеспеченных жителей региона продуктовыми наборами
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской областиФото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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В целях региональной поддержки малообеспеченных семей с детьми в регионе сформированы продуктовые наборы. Данный вид продовольственной помощи предназначен для 24-х тысяч пензенских семей, имеющих невысокий доход.

23 района Пензенской области уже практически завершили выдачу указанных наборов. Полностью раздать продукты тем, кто в них нуждается, запланировано до 28 апреля.

«В Пензенской области есть около трёх тысяч семей, которые не вошли в официальную статистику, но оказались в трудной жизненной ситуации. Это семьи с детьми, где первый ребенок родился до 1 января 2020 года и ему ещё не исполнилось трёх лет. Такие семьи не имеют право на маткапитал и выплаты по линии Пенсионного фонда. Но мы нашли решение проблемы, эти семьи также обеспечиваются продуктовыми наборами», - подчеркнул Иван Белозерцев.

«Прошу министра образования региона и министра труда и социальной защиты Пензенской области также разобраться, сколько у нас есть семей с детьми, нуждающимися в поддержке, найти варианты, как им эту помощь оказать», - добавил он.

Предусмотрено также оказание гуманитарной помощи продуктовыми наборами инвалидам и одиноко проживающим пожилым людям, находящимся в трудной жизненной ситуации, со стороны социально ориентированного бизнеса региона.

«Система социальной защиты должна работать как часы, - нацелил глава субъекта Федерации. – Нередко случается, что люди, особенно живущие в сельских районах области, просто не знают о том, что им положены какие-то льготы, поддержка от соцзащиты. Главная задача – довести эту информацию до людей и помочь им».

ИСТОЧНИК KP.RU

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