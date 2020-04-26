2020-04-26T11:23:07+03:00
Общество

3000 рублей на каждого ребенка, если родители потеряли работу

Специалисты Минтруда Пензенской области поясняют: кто вправе рассчитывать на такую выплату и как долго она будет осуществляться
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СемьяСемьяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Предоставление новой выплаты на несовершеннолетних детей безработным гражданам уже началось. Около 160 человек, претендующих на такую выплату, подали заявления на Портале «Работа в России».

Выплата предназначена гражданам, работавшим официально и уволенным, начиная с 1 марта 2020 года (за исключением граждан, уволенных за нарушение трудовой дисциплины или другие виновные действия, предусмотренные законодательством) и имеющим детей в возрасте до 18 лет.

Размер пособия по безработице (12130 руб.) таким гражданам будет увеличен пропорционально количеству детей из расчета 3000 рублей на каждого ребенка одному из родителей. Указанные выплаты устанавливаются на три месяца – апрель, май, июнь.

Как встать на учет в центр занятости?

Центры занятости населения осуществляют постановку граждан на регистрационный учет в качестве ищущих работу, безработных в дистанционном режиме с использованием Портала «Работа в России».

Также продолжается личный прием граждан в центрах занятости населения по разработанному графику с промежутком между приемами не менее 15 минут и периодической санитарной обработкой мест приема.

Для постановки граждан на регистрационный учет в центре занятости и назначения им пособия по безработице необходима регистрация на «Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)».

При наличии такой регистрации гражданин может подать заявление о постановке на учет в центр занятости через Портал «Работа в России».

Пошаговая инструкция о подаче заявления на выплату пособия по безработице онлайн размещена на главной странице официального сайта Минтруда Пензенской области, сайтах центров занятости и во всех социальных сетях.

После получения центром занятости заявления и его обработки, пособие по безработице назначается автоматически в соответствии с действующим законодательством.

ИСТОЧНИК KP.RU

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