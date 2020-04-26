2020-04-25T23:55:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Пензе, последние новости на 26 апреля 2020 года: скончалась одна из пациенток

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Пензе на 26 апреля 2020 года
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Вчера оперативный штаб сообщил о смерти одной из заразившихся коронавирусом – женщины возрастом 71 год. У скончавшейся было сопутствующее заболевание – бронхиальная астма.

Вчера в ходе прямой линии губернатор Иван Белозерцев высказал опасение по поводу приближения майских праздников.

- Стоит хорошая погода, - отметил глава региона. - Многие выходят на прогулку, надеясь на русское «авось». Однако оно не помогло тем, кто уже оказался в больницах, подключен к аппаратам ИВЛ. Поэтому я еще раз прошу всех жителей Пензенской области соблюдать меры предосторожности. Многие жители Пензы ходят в масках и перчатках. Это радует. Прошу вашей поддержки, понимания. Только вместе с вами мы сможем решить задачу по купированию распространения коронавирусной инфекции на территории Пензенской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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