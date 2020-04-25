2020-04-25T15:39:46+03:00
Общество

Хорошие новости для пензенцев накануне мая

Звоню одному другу в Пензе – сажает в огороде клубнику, звоню другому – погоди, говорит, усы клубники отнесу матери
Виктор ВИКТОРОВ
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И в целом, жители Пензы, наверное, давно так не ждали открытия дачного сезона. Решение в мае запустить дачные маршруты автобусов многим пришлось по душе.

Трудятся на своем лесном фронте и охотоведы. Сезон охоты этой весной решено было не открывать, работы это не убавило. Расчищаются от поваленных деревьев лесные дороги, подправляются после зимы солонцы, кормушки. В охотничьем хозяйстве всегда надо держать руку на пульсе.

Фото автора

Фото автора

Словом, не коронавирусом единым живем. И это очень радует. О нем, кстати, тоже есть хорошая новость. С учетом падения заболеваемости, Чехия снимает карантин и разрешает въезд из-за рубежа.

С понедельника в республике возобновят работу университеты, фитнес-залы и библиотеки

Вядь весенняя.Виктор БАЯЗИТОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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