Хорошие новости для пензенцев накануне мая

И в целом, жители Пензы, наверное, давно так не ждали открытия дачного сезона. Решение в мае запустить дачные маршруты автобусов многим пришлось по душе.

Трудятся на своем лесном фронте и охотоведы. Сезон охоты этой весной решено было не открывать, работы это не убавило. Расчищаются от поваленных деревьев лесные дороги, подправляются после зимы солонцы, кормушки. В охотничьем хозяйстве всегда надо держать руку на пульсе.

Фото автора

Словом, не коронавирусом единым живем. И это очень радует. О нем, кстати, тоже есть хорошая новость. С учетом падения заболеваемости, Чехия снимает карантин и разрешает въезд из-за рубежа.

С понедельника в республике возобновят работу университеты, фитнес-залы и библиотеки