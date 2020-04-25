Старт песенному марафону «Наш День Победы» дали в Мордовии

В ПФО стартовал песенный марафон, который объединит население в один большой народный коллектив. Регионы-участники передают эстафету друг другу, исполняя самую знаменитую песню «День Победы».

Старт песенного марафона «Наш День Победы» состоялся в начале февраля в республике Мордовия. Песню исполнили лучшие творческие коллективы Саранска и муниципальных районов, народные и заслуженные артисты РМ, молодежь, волонтеры и члены патриотических объединений. Сегодня они передают эстафету своим соседям, всем регионам Приволжского федерального округа.

- Мы начинаем народную патриотическую акцию, исполнив любимую всеми песню «День Победы» на русском, мокшанском и эрзянском языках, - отметила Ярослава Завалихина, руководитель регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» в республике. - Мордовия на фронт отправила более 246 тысяч своих сынов и дочерей. Каждый второй не вернулся домой. Пойте песни Победы, рассказывайте о Великой Победе. Национальным республикам предлагаем исполнить куплеты легендарной песни на своих родных языках, так как это сделали мы. Победа в Великой Отечественной войне – одна на всех.

Песни творческих коллективов республик и областей будут транслироваться на местных телеканалах с 25 апреля по 8 мая 2020 года. Каждый день к акции будет присоединяться новый регион. В День Победы, 9 мая, легендарная песня прозвучит в исполнении всех музыкальных коллективов, принявших участие в песенном марафоне. Также песни можно будет найти в социальных сетях по хэштегам #песнипобедыПФО #нашденьпобеды, на ютюбе. На радиостанциях зазвучит радио-версия любимой песни.