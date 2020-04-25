2020-04-25T13:20:07+03:00
75 лет Великой Победы

Старт песенному марафону «Наш День Победы» дали в Мордовии

Из роликов, присланных участниками, был смонтирован один большой клип [ВИДЕО]
Поделиться:

Песенный марафон "Наш День Победы" стартовал в Мордовии.В Приволжском федеральном округе стартовала масштабная акция в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Акция Наш День Победы инициирована аппаратом Полномочного представителя Президента РФ в ПФО - песенный марафон объединяет жителей регионов в единый народный коллектив. Регионы-участники передают эстафету друг другу, исполняя самую знаменитую песню День Победы .

Изменить размер текста:

В ПФО стартовал песенный марафон, который объединит население в один большой народный коллектив. Регионы-участники передают эстафету друг другу, исполняя самую знаменитую песню «День Победы».

Старт песенного марафона «Наш День Победы» состоялся в начале февраля в республике Мордовия. Песню исполнили лучшие творческие коллективы Саранска и муниципальных районов, народные и заслуженные артисты РМ, молодежь, волонтеры и члены патриотических объединений. Сегодня они передают эстафету своим соседям, всем регионам Приволжского федерального округа.

- Мы начинаем народную патриотическую акцию, исполнив любимую всеми песню «День Победы» на русском, мокшанском и эрзянском языках, - отметила Ярослава Завалихина, руководитель регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» в республике. - Мордовия на фронт отправила более 246 тысяч своих сынов и дочерей. Каждый второй не вернулся домой. Пойте песни Победы, рассказывайте о Великой Победе. Национальным республикам предлагаем исполнить куплеты легендарной песни на своих родных языках, так как это сделали мы. Победа в Великой Отечественной войне – одна на всех.

Песни творческих коллективов республик и областей будут транслироваться на местных телеканалах с 25 апреля по 8 мая 2020 года. Каждый день к акции будет присоединяться новый регион. В День Победы, 9 мая, легендарная песня прозвучит в исполнении всех музыкальных коллективов, принявших участие в песенном марафоне. Также песни можно будет найти в социальных сетях по хэштегам #песнипобедыПФО #нашденьпобеды, на ютюбе. На радиостанциях зазвучит радио-версия любимой песни.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Секретарь Союзного государства Григорий Рапота: Ржевская битва еще не закончена
В Тверской области готовят к открытию уникальный мемориал Советскому солдату. Военкор КП Дмитрий Стешин поговорил об этом памятнике с инициатором его создания — Григорием Рапотой [аудио]
Александр Школьник, директор Музея Победы на Поклонной Горе: 9 мая у нас будет и праздник со слезами на глазах, и “Бессмертный полк”
Наш обозреватель Александр Гамов поговорил с руководителем уникального «хранилища истории”, где и в эти дни кипит работа [видео]
Новости 24
Нуждающимся семьям в Пензенской области окажут помощь
Завершать учебный год раньше в Пензенской области не планируется
Дачный сезон в Пензе во время коронавируса: можно ли ездить на свой участок на личном автомобиле
Акция «Георгиевская ленточка» стартовала в Пензенской области
Иван Белозерцев о детских пособиях
Иван Белозерцев проводит прямую линию
Лихой несовершеннолетний водитель прокатил приятелей
Совместные рейды по выявлению нарушителей режима самоизоляции
В Пензе обсудили обеспечение антитеррористической безопасности в майские праздники
В Мордовии подтверждено 424 случая заболевания коронавирусом
Отец и сын из Саранска устроили оружейный склад в собственных квартирах
Иван Белозерцев проведет еще одну прямую линию
В Мордовии снова обещают сильный ветер
Житель Пензенской области продает автограф Владимира Путина почти за полтора миллиона рублей
От полученных травм мальчик скончался в больнице
9 мая пензенцы споют «День Победы»
В Саранске на два дня ограничат движение транспорта
В интернете сообщили о новом обрушении дома № 35 на улице Ударной в Пензе
В Пензенской области самые дешевые в ПФО овощи, хлеб и молоко
В Мордовии подтверждена еще одна смерть среди заболевших коронавирусом
ООО «ТНС энерго Пенза» предлагает передать показания счетчиков дистанционно
В Пензе ветерану Великой Отечественной войны вручили российский паспорт
В Дубенском районе Мордовии на пожаре погиб мужчина
Почтовые отделения в Пензенской области не будут работать на Радоницу