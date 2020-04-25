Околозаборные страсти у дома губернатора

Обезьяна с гвоздем

С вкрадчивостью Агаты Кристи и нешуточным пафосом NeCNN-channel выдал сюжет. Про забор. Вокруг частного дома губернатора. Скромного, замечу, даже для нестоличной Пензы строения.

Приехали феллини не рассказать, про наших врачей, как бьются они сутками с вселенской заразой. Или про волонтеров. Не уследил Сергей Семенович, приехали без масок и перчаток, привезли бактерии сомнений в души людей. Вспомнить бы о гигиене личной. И общественной гигиене тоже.

Любителей написать на заборах всякое у нас хватает. Надо ли сегодня цивилизованным двуногоходящим уподобляться обезьяне с гвоздем и царапать самые заборные слова на капотах машин, экранах телевизоров, не выяснив истины.

Так родилось высокохудожественное, с надрывом, обличение забора. Скромной железяки из профнастила. И его хозяина. Будто, кроме творцов, никто не догадается: откуда такая страсть столичных правдорубов. К заборам. Особенно в выборный год. Особенно в кризис… Когда рекламные доходы посыпались даже у CNN.

Провокация - почерк слабых

Опыт многих избирательных компаний говорит о том, что раззадоривать, впрямую травить электорат в выборный год - дело шаблонное. И пользуются этими трюками почти всегда люди недалекие, у кого нет за плечами ни одного реального дела в активе.

А, может, попробовать сделать что-то конкретное? Например, в жестком цейтноте отмобилизоваться и создать запас специализированных коек в больницах. Построить, пусть не величественный Спасский собор, хотя бы скромную маленькую церковь, вернуть в оборот десятки тысяч гектаров пахотных земель. Попробуйте.

Выписка выздоровевших пациенток. Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Но - ни у кого нет права с ведром краски или с камерой, но без царя в голове, верещать под забором и делать пакости. Попытки самоутвердиться с кистью не прибавляют очков ни в рабочее-крестьянское происхождение, не приближают и к наследию попа Гапона. Убогость одна, да и только.

Остановленная кровь

Не раз и в различных аудиториях приводил этот пример. Случилась история в Чемодановке. В отсутствие летом «трафика» кинулось разномастное журналистское сообщество с обобщениями.

Познакомился с одним. Оказалось, парень уже переправил материал в московскую редакцию. Сам предложил прочитать его. Хорошо написано, говорю, фамилию вдовы погибшего не стал бы называть.

Согласился, вошел в редакторский интерфейс и быстро внес правки.

Спросил тогда молодого парня, много ты видел губернаторов, которые без охраны шли в разгоряченную толпу, разговаривать с людьми?

- Нет, вечером в прямом эфире на радио обязательно скажу об этом.

Я вырос в цыганском поселке. Считай, в таборе. С детства, бывало, дрались с цыганскими мальчишками. Запомнились их широкие свадьбы, красивые песни. Запомнились яростные драки взрослых цыган, с топорами и ломами. Слава богу, в Чемодановке обошлось. Не само собой.

По-военному и очень оперативно перекрыты были въездные дороги, блокированы обходные маршруты. Переговоры в диаспорах с авторитетными стариками. И в других регионах компактного проживания. Остановлены были и русские парни, слово уважаемого офицера способно было быстро построить парней в зеленых фуражках, чтобы навести порядок.

Новая кровь не пролилась. Помогли вдове. Помогли сельчанам. Медпункт, дорога, пост полиции. Мир между односельчанами.

Говорят, молодой кадровый резерв губернаторов, по методе советских командных курсов «Выстрел», заставляют прыгать со скалы в воду, преодолевать в окопе проезд через него танка. Здорово это, отменная школа.

Только жизнь намного круче. И Чемодановка, в том числе.

Спросил у мэра-долгожителя Пензы Романа Чернова, а что все-таки с оформлением участка земли?

- Думаю, участок оформлен и поставлен на учет. И дорога оформлена. Никаких препятствий для нормального проезда там нет. Единственно, по дороге, может, кто-то не внес уже принятые изменения в кадастровый план. Мои слова легко проверить.

Теперь про забор. Не мешало бы еще два забора поставить (не за его счет), хотя бы только с учетом решаемых губернатором в регионе задач, в интересах всех жителей области, для нормальной его работы и отдыха дома.

И давай не будем больше об этом раскрашивателе заборов - мелком пакостнике, с репутацией уголовника.