Коронавирус в Пензе и области, последние новости на 25 апреля 2020 года: выписаны еще девять человек

По данным оперативного штаба, вчера в Пензе выписали еще девять человек. Таким образом, от коронавируса в нашем регионе излечились уже 24 жителя.

Вчера в Пензе состоялось заседание оперативного штаба, в ходе которого губернатор Иван Белозерцев призвал руководство регионального управления Роспотребнадзора жестко пресекать нарушения режима повышенной готовности на предприятиях области.

- К сожалению, далеко не все руководители понимают важность ситуации, - добавил он. - Прошу вас теснее взаимодействовать с полицией. Нужны внеплановые проверки. Предприятия, которые не обеспечивают безопасность работников, необходимо закрывать.

Губернатор напомнил присутствующим, что пик эпидемии все еще не пройден, и потому тщательнее попросил контролировать соблюдение самоизоляции гражданами, прибывающими в область из Москвы и других регионов.

- Они должны сообщать о своем приезде в Роспотребнадзор и в администрацию района. Надо это людям объяснять. Настройтесь в районах на жесткую работу.