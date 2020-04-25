2020-04-25T00:19:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Пензе и области, последние новости на 25 апреля 2020 года: выписаны еще девять человек

Публикуем последние новости о коронавирусе в Пензе и области на 25 апреля 2020 года
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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По данным оперативного штаба, вчера в Пензе выписали еще девять человек. Таким образом, от коронавируса в нашем регионе излечились уже 24 жителя.

Вчера в Пензе состоялось заседание оперативного штаба, в ходе которого губернатор Иван Белозерцев призвал руководство регионального управления Роспотребнадзора жестко пресекать нарушения режима повышенной готовности на предприятиях области.

- К сожалению, далеко не все руководители понимают важность ситуации, - добавил он. - Прошу вас теснее взаимодействовать с полицией. Нужны внеплановые проверки. Предприятия, которые не обеспечивают безопасность работников, необходимо закрывать.

Губернатор напомнил присутствующим, что пик эпидемии все еще не пройден, и потому тщательнее попросил контролировать соблюдение самоизоляции гражданами, прибывающими в область из Москвы и других регионов.

- Они должны сообщать о своем приезде в Роспотребнадзор и в администрацию района. Надо это людям объяснять. Настройтесь в районах на жесткую работу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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