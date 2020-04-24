2020-04-24T13:30:58+03:00
Общество

Депутат Законодательного Собрания Владимир Вдонин подарил ноутбуки многодетным семьям

Новые компьютеры помогут ребятам успешно осваивать школьную программу не только во время удаленки, но и после возвращения к традиционному процессу обучения
Анна ЧЕРНАЯ
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ФОТО: Архив депутатаФОТО: Архив депутата
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В целях профилактики распространения коронавируса многие учреждения образования по всей стране перешли на дистанционку. Однако это решение – бесспорно, мудрое в сложившихся реалиях – в процессе реализации столкнулось с рядом проблем. Одна из них – отсутствие технической возможности. В любом регионе найдутся десятки, сотни, тысячи малообеспеченных или многодетных семей, которые не могут позволить себе иметь современный компьютер или телефон последнего поколения, способные поддерживать необходимые для дистанционного обучения программы. Особенно остро эта проблема стоит в семьях с несколькими детьми: учиться нужно каждому из них, занятия проводятся в одно и то же время, днем – а значит, в идеале, и гаджет нужен для каждого ребенка свой.

Вот и в Спасском районе Пензенской области несколько жителей столкнулись с этим. С просьбой помочь граждане обратились к депутату Законодательного Собрания Владимиру Васильевичу Вдонину – и тот не остался в стороне. Две многодетные семьи получили в подарок от народного избранника ноутбуки. Теперь дети с их помощью смогут учиться с комфортом.

ФОТО: Архив депутата

ФОТО: Архив депутата

Еще один портативный компьютер от депутата получила семья из Вадинского района, в которой воспитываются пять детей. Из них трое – школьники.

- Сейчас особенно важно уделять внимание многодетным семьям, - отмечает Владимир Вдонин. – Они нуждаются в нашей поддержке.

Семьи сердечно благодарят депутата за оказанную помощь.

КСТАТИ

Во время рабочей поездки в Вадинский район депутат также посетил местный мемориальный комплекс. Ранее Владимир Вдонин выделил средства на ремонт монумента, и потому решил осмотреть, что было уже сделано.

- Приближается 75-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне - одна из важнейших и великих дат в истории нашей страны. С каждым годом с нами все меньше и меньше непосредственных свидетелей, и участников тех страшных лет - наших ветеранов. И сейчас наша основная задача - увековечить память о них, чтобы молодое поколение знало о событиях той страшной войны и о героях тех дней не только из учебников истории, - отметил Владимир Вдонин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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