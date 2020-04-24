2020-04-24T09:44:06+03:00
Общество

Дорожной камеры тупой оскал

Пенза, как и целый ряд регионов РФ, собирается приобщиться к системе контроля самоизоляции через дорожные камеры по автомобильным номерам
Виктор БАЯЗИТОВ
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Фото: Юлия ПыхаловаФото: Юлия Пыхалова
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Сотрудник госавтоинспекции, остановивший машину журналиста «Комсомольской правды» в Пензе, после проверки документов рассказал о правилах контроля на дорогах. Суть: мы не звери, ситуации жизненные случаются самые разные. Если человек себя ведет адекватно, предупреждаем и отпускаем. Такой подход, вызывает уважение и к непростой службе, и к человеку.

Встреча эта на дороге совпала с новостью, ставшей хитом в стране. Пенза, как и целый ряд регионов РФ, собирается приобщиться к системе контроля самоизоляции через дорожные камеры по автомобильным номерам. Но вещать вслед за столичным мэром о большой победе в соблюдении карантинных ограничений не торопился бы.

Журналист «Ридуса» Георгий Самсонов 20 апреля привел слова начальник Главного контрольного управления столицы Евгения Данчикова: с начала действия режима повышенной готовности в Москве составлено более 17 тысяч протоколов на сумму 70 млн рублей.

Контроль самоизоляции, бесспорно, нужен. Как и не менее жесткое отслеживание процедур видеофиксации. И особенно - работающий регламент опротестования спорных ситуаций. Истории, когда камеры в солнечную погоду фиксировали движение по обочине тени от автомобиля и штраф выписывался за езду по обочине – реальные. И о таких случаях, прочих непроизвольных и сознательных уловках (маскировка камер, отсутствие предупреждающих знаков) вам расскажет каждый водитель.

Вот почему, в плане контроле самоизоляции, информация о более, чем 500 административных протоколах, составленных полицейскими в Пензе, мне нравится больше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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