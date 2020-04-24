Коронавирус в Пензе, последние новости на 24 апреля 2020 года: из больницы выписали девятилетнего мальчика и его маму

По данным оперативного штаба, коронавирус в нашем регионе подтвержден у 211 человек. Новых случаев за последние сутки - 15, среди пациентов есть один годовалый ребенок. Возраст остальных - от 21 года до 83 лет. К аппарату ИВЛ в данное время подключены четыре пожилых пациента, их состояние оценивается как тяжелое.

Есть и хорошие новости: вчера стены больницы покинули еще двое теперь уже бывших пациентов - 33-летняя женщина и ее девятилетний сын. Они полностью излечились от коронавируса.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Напоминаем вам, что на территории региона продолжают работать несколько горячих линий:

- Информационно-справочная телефонная линия Управления Роспотребнадзора по Пензенской области - 8-800-707-6422

- Горячая линия Министерства здравоохранения Пензенской области для лиц, прибывших из-за рубежа - 8-8412-42-09-47

- «Горячая линия» по приему заявок на доставку предметов первой необходимости - 8-800-511-0-117

- «Горячая линия» по вопросам предоставления мер социальной поддержки, порядку предоставления государственных услуг в сфере социальной защиты и занятости населения - 8-800-201-60-86

- Центр срочной социальной помощи г. Пензы - 8-8412-44-00-03

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