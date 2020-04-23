Коронавирус в Пензе, последние новости на 23 апреля 2020 года: развернуто более 1000 дополнительных коек

Вчера губернатор Иван Белозерцев принял участие в совещании в режиме ВКС, которое премьер-министр Михаил Мишустин провел с руководителями регионов. Глава Правительства отметил, что в начале этого года 33 миллиарда рублей были направлены на перепрофилирование коечного фонда в медучреждения субъектов РФ. 17 апреля, в связи с распространением коронавируса, было принято решение о выделении еще более 32 миллиардов на закупку оборудования и средств защиты.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил, что до 28 апреля в России должно быть развернуто не менее 95 тысяч коек. На сегодня поручение выполнено на 82%.

Иван Белозерцев проинформировал о ситуации в Пензенской области:

- Нам многое пришлось делать в «ручном» режиме. Работа проведена колоссальная, в том числе по оснащению оборудованием больниц.

По расчёту Министерства здравоохранения Российской Федерации для оказания помощи жителям Пензенской области необходимо 652 инфекционные койки. На данный момент в пяти учреждениях здравоохранения развернуты почти вдвое больше - 1025 инфекционных коек. По предварительным расчётам, к кислороду должно быть подключено 456 коек (уже подключены 454).