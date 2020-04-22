«Комсомолка» приехала в центр борьбы с коронавирусом в Пензе

Шлагбаум у въезда в областную больницу Бурденко. В машине одеваются защитная маска, перчатки. Охранник приоткрывает окошко.

- Из «Комсомольской правды», газету привезли для врачей и больных.

Привычный, вроде, маршрут по территории больницы. Безлюдно, ни одной скорой. Тревожно.

На входе в административный корпус медсестры бесконтактно измеряют температуру - 36.0. Интересуются целью визита, благодарят за свежий номер газеты.

Второй этаж, приемная главного. Секретарь Юля качает головой – не подъехал и кивает на журнальный столик для газет.

Снова машина. Спиртом протираются перчатки, убирается в пакет маска, снова спиртом руки.

Уже по пути в редакцию понимаю – скорые въезжают в больницу через другие ворота…

Идет 38-й день режима повышенной готовности в Пензенской области.