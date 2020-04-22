2020-04-21T23:15:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Пензе, последние новости на 22 апреля 2020 года: выписаны еще четыре пациентки

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Пензе на 22 апреля 2020 года
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Министерство здравоохранения Пензенской области
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Вчера из Центра специализированных видов медицинской помощи были выписаны четыре пациентки - 27, 32, 53 и 63 лет. Женщины полностью излечились от коронавируса. В благодарности жительницы региона подарили докторам, которые на протяжении трех недель занимались их лечением, цветы. Теперь количество выздоровевших в регионе составляет 13 человек.

Также накануне губернатор Иван Белозерцев обсудил с министром здравоохранения Пензенской области Александром Никишиным и главными врачами областных медучреждений текущую ситуацию. На данный момент в Пензе развернуто 1025 инфекционных коек, ведется оснащение их системами искусственной вентиляции легких. До конца недели в больницы региона поступит 67 аппаратов ИВЛ. Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии поставил в госпиталь ветеранов войн 20 аппаратов. В Центре специализированных видов медицинской помощи завершается подведение кислорода к койкам в отделениях. До конца недели благодаря строительству резервной станции кислородом будет дополнительно обеспечено 205 коек к 65 уже имеющимся.

- Давайте завершим эту работу в кратчайшие сроки. Мы должны довести количество коек, обеспеченных кислородом, до 600-800, - отметил Иван Белозерцев.

На данный момент из всех заболевших коронавирусом граждан на ИВЛ находятся только двое – пациенты 78 и 90 лет. Их состояние оценивается как тяжелое.

Александр Никишин сообщил о том, что все больницы обеспечены лекарствами и средствами защиты.

- Я хочу поблагодарить наших врачей. Они выполняют наиважнейшую задачу, работают в непростых условиях с очень большой нагрузкой. Еще раз обращаю внимание минздрава, главных врачей на то, что нужно беречь медицинский персонал, который сегодня работает на передовой, - подчеркнул Иван Белозерцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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