2020-04-20T23:18:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Пензе, последние новости на 21 апреля 2020 года: в госпитале для ветеранов войн перепрофилировали под инфекционные 230 коек

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Пензе на 21 апреля 2020 года
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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Вчера губернатор Иван Белозерцев посетил областной госпиталь для ветеранов войн. По поручению главы региона, здесь перепрофилировали более 200 коек: 180 общих и 50 реанимационных. 20 сотрудников учреждения завершают курсы повышения квалификации по вопросам лечения новой коронавирусной инфекции. Обучение проводится на базе Пензенского института усовершенствования врачей.

- Мы должны быть готовы к любому сценарию распространения инфекции, - отметил глава региона. - Именно поэтому в области дополнительно развернуто почти 1400 коек.

Губернатор добавил, что снизить нагрузку на лечебные учреждения региона также помогает федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, сотрудники которого не только проводят плановые операции, но и оказывают экстренную помощь кардиологическим больным. Раньше такие пациенты направлялись в больницу им. Бурденко.

Напоминаем вам, что на данный момент в Пензенской области 165 подтвержденных больных с коронавирусом. Пять пациентов скончались. 2250 человек находятся под наблюдением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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