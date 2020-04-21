Коронавирус в Пензе, последние новости на 21 апреля 2020 года: в госпитале для ветеранов войн перепрофилировали под инфекционные 230 коек

Вчера губернатор Иван Белозерцев посетил областной госпиталь для ветеранов войн. По поручению главы региона, здесь перепрофилировали более 200 коек: 180 общих и 50 реанимационных. 20 сотрудников учреждения завершают курсы повышения квалификации по вопросам лечения новой коронавирусной инфекции. Обучение проводится на базе Пензенского института усовершенствования врачей.

- Мы должны быть готовы к любому сценарию распространения инфекции, - отметил глава региона. - Именно поэтому в области дополнительно развернуто почти 1400 коек.

Губернатор добавил, что снизить нагрузку на лечебные учреждения региона также помогает федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, сотрудники которого не только проводят плановые операции, но и оказывают экстренную помощь кардиологическим больным. Раньше такие пациенты направлялись в больницу им. Бурденко.

Напоминаем вам, что на данный момент в Пензенской области 165 подтвержденных больных с коронавирусом. Пять пациентов скончались. 2250 человек находятся под наблюдением.