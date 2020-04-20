2020-04-20T14:10:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Добровольцам не врали: здесь все, как на фронте

Молодой врач-кардиолог на время стала медсестрой в реанимации коронавирусной больницы Москвы
Виктор БАЯЗИТОВ
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Фото: из личного архиваФото: из личного архива
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В больнице им сказали: здесь, как на фронте. И мы уже завтра вас бросим в бой.

На словах дочери, что хочет на передовую, а потому она, врач-кардиолог, решила пойти работать медсестрой в реанимацию одной из коронавирусных больниц Москвы, на этих словах отчаянный военкор «Комсомолки» Даша Асламова заревела.

- Ну, вот, а я думала, ты будешь мной гордиться, - опешила от неожиданности уже повзрослевший ребенок Софья.

Опешила не только она. А еще многие восхитились поступком девушки. С отличием закончила Пироговку. Еще в студенчестве подрабатывала моделью. Подписывать профессиональный контракт отказалась, стала работать по профессии. Освоила уникальный аппарат электрокардиограммы сердца. Ведет свой блог. И в нем и на международном конгрессе кардиологов общается с коллегами.

С Дашей мы говорим, когда первое 24-х часовое дежурство ее дочери в реанимации было уже позади. В «грязной» зоне в специальных костюмах добровольцы работают четыре часа, потом столько же отдых и снова четыре часа работа. И так сутки.

Больных надо переворачивать, мыть. Мыть нужно и трубы, ведущие к аппаратам ИВЛ. Стекла масок изнутри мажут специальной жидкостью, но они все равно начинают запотевать. Уже во время первого дежурства на лице в местах прилегания маски образовалась мозоль и кожа слезла. В перерыве залепила пластырем.

Фото: из личного архива

Фото: из личного архива

Добровольцам не врали: здесь все, как на фронте. Беспомощные, часто без сознания люди. И им нужна твоя помощь. А главную на фронте профессию медсестры врачи освоили быстро.

- Даша, скажи, чем вы похожи с Софьей?

- Она такая же упертая. Только я иду напролом. Она, мудрее, немного в обход.

Подробнее читайте в материале коллег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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