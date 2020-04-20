В Пензе задержали главу преступной иерархии

Житель Пензенской области 1962 года рождения в декабре 2014 года занял высшую ступень в преступной иерархии региона. Прийти к власти мужчине удалось при поддержке так называемого «вора в законе». Получив данный статус, обвиняемый обязал всех участников преступных групп региона, имеющих низкие статусы, подчиняться ему.

Мужчина пришел к власти в 2014 году.Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области

По его поручению назначались «смотрящие» за районами региона, а также в областных колониях. Обвиняемый координировал их деятельность, организовывал и контролировал распределение денежных средств и имущества, поступающих в неформальную воровскую казну. В его функции входило обеспечение своевременного пополнения данного неформального бюджета, поиск новых легальных и нелегальных источников дохода. Кроме того, задержанный лично принимал участие в разрешении различных конфликтных ситуаций среди лиц и организаций, входящих в преступную среду региона.

Задержание главы преступной иерархии в Пензе.

Мужчину задержали сотрудники полиции при поддержке бойцов СОБРа Росгвардии. В квартирах «смотрящих» прошли обыски, в ходе которых правоохранители изъяли 20 единиц холодного оружия, более 10 единиц травматического и гладкоствольного оружия, 11 патронов от огнестрельного оружия, а также около 2 тысяч пачек сигарет, более 600 пачек чая и другие продукты питания, предназначавшиеся для передачи в исправительные учреждения региона. Также были допрошены более 40 свидетелей. Назначены и проведены более 10 судебных экспертиз, в том числе холодного оружия, метательного оружия, баллистические, криминалистические и другие.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей. Ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет и штраф до пяти миллионов рублей. Расследование уголовного дела продолжается.