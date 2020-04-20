Коронавирус в Пензе и области, последние новости на 20 апреля 2020 года: неизвестный меценат пожертвовал миллион на покупку защитных костюмов для медиков
На этих выходных глава регионального отделения «Союза женщин России», депутат Законодательного Собрания Ольга Чистякова сообщила, что неизвестный благотворитель перечислил на счет Фонда по поддержке борьбы с коронавирусом один миллион рублей. На эти средства были закуплены 105 защитных костюмов для медиков из ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко». Средства защиты уже были переданы в учреждение.
Также в области продолжают работать и волонтеры. В один из центров на этой неделе поступил звонок из Воронежа. Врач медицины катастроф из другого региона попросил взять шефство над его одиноко проживающей в Пензе родственницей – сам мужчина в силу загруженности на работе не может часто связываться с ней.
Ребята выехали на улицу Кулакова, познакомились с Варварой Константиновной и обсудили, чем они могут быть ей полезны. Позже Геннадий Иванович позвонил в волонтерский центр уже не с просьбой, а с благодарностью за помощь.
– Подобные звонки поступают на нашу линию довольно часто, – отметила координатор волонтерского центра. – Звонят из Москвы, из Санкт-Петербурга, из других городов. Мы принимаем такие заявки, обязательно выезжаем на место и в дальнейшем договариваемся о регулярных визитах.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Напоминаем вам, что на данный момент в Пензенской области было выявлено 140 заболевших коронавирусом. Самому младшему пациенту – один месяц, самому старшему 92 года. Пять заболевших скончались.
ИСТОЧНИК KP.RU