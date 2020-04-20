2020-04-19T23:47:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Пензе и области, последние новости на 20 апреля 2020 года: неизвестный меценат пожертвовал миллион на покупку защитных костюмов для медиков

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Пензе и области на 20 апреля 2020 года
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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На этих выходных глава регионального отделения «Союза женщин России», депутат Законодательного Собрания Ольга Чистякова сообщила, что неизвестный благотворитель перечислил на счет Фонда по поддержке борьбы с коронавирусом один миллион рублей. На эти средства были закуплены 105 защитных костюмов для медиков из ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко». Средства защиты уже были переданы в учреждение.

Также в области продолжают работать и волонтеры. В один из центров на этой неделе поступил звонок из Воронежа. Врач медицины катастроф из другого региона попросил взять шефство над его одиноко проживающей в Пензе родственницей – сам мужчина в силу загруженности на работе не может часто связываться с ней.

Ребята выехали на улицу Кулакова, познакомились с Варварой Константиновной и обсудили, чем они могут быть ей полезны. Позже Геннадий Иванович позвонил в волонтерский центр уже не с просьбой, а с благодарностью за помощь.

– Подобные звонки поступают на нашу линию довольно часто, – отметила координатор волонтерского центра. – Звонят из Москвы, из Санкт-Петербурга, из других городов. Мы принимаем такие заявки, обязательно выезжаем на место и в дальнейшем договариваемся о регулярных визитах.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Напоминаем вам, что на данный момент в Пензенской области было выявлено 140 заболевших коронавирусом. Самому младшему пациенту – один месяц, самому старшему 92 года. Пять заболевших скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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