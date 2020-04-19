2020-04-19T11:26:52+03:00
Общество

Со Светлым Христовым Воскресением – Пасхой

Поздравление губернатора Пензенской области И.А. Белозерцева
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской областиФото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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Уважаемые православные христиане Сурского края!

Примите самые сердечные поздравления со Светлым Христовым Воскресением - Пасхой! Пасхальные торжества воспринимаются православными верующими как главный символ возрождения, искренней надежды, верности нравственному долгу.

Светлый праздник Пасхи вдохновляет на свершение добрых дел и поступков, олицетворяет важнейшие нравственные ценности – милосердие, сострадание и человеколюбие, в нем проявляется стремление людей к миру, согласию и созиданию.

Идеалы и ценности, сформированные под влиянием православия, во все века объединяют народ для героических ратных подвигов и свершений, служат надежным фундаментом духовного возрождения.

Желаю вам доброго здравия, благополучия и радости, удачи во всех благих делах!

Губернатор Пензенской области И.А. Белозерцев

ИСТОЧНИК KP.RU

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