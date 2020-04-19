Со Светлым Христовым Воскресением – Пасхой
Уважаемые православные христиане Сурского края!
Примите самые сердечные поздравления со Светлым Христовым Воскресением - Пасхой! Пасхальные торжества воспринимаются православными верующими как главный символ возрождения, искренней надежды, верности нравственному долгу.
Светлый праздник Пасхи вдохновляет на свершение добрых дел и поступков, олицетворяет важнейшие нравственные ценности – милосердие, сострадание и человеколюбие, в нем проявляется стремление людей к миру, согласию и созиданию.
Идеалы и ценности, сформированные под влиянием православия, во все века объединяют народ для героических ратных подвигов и свершений, служат надежным фундаментом духовного возрождения.
Желаю вам доброго здравия, благополучия и радости, удачи во всех благих делах!
Губернатор Пензенской области И.А. Белозерцев
ИСТОЧНИК KP.RU