Уважаемые православные христиане Сурского края!

Примите самые сердечные поздравления со Светлым Христовым Воскресением - Пасхой! Пасхальные торжества воспринимаются православными верующими как главный символ возрождения, искренней надежды, верности нравственному долгу.

Светлый праздник Пасхи вдохновляет на свершение добрых дел и поступков, олицетворяет важнейшие нравственные ценности – милосердие, сострадание и человеколюбие, в нем проявляется стремление людей к миру, согласию и созиданию.

Идеалы и ценности, сформированные под влиянием православия, во все века объединяют народ для героических ратных подвигов и свершений, служат надежным фундаментом духовного возрождения.

Желаю вам доброго здравия, благополучия и радости, удачи во всех благих делах!

Губернатор Пензенской области И.А. Белозерцев