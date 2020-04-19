2020-04-19T11:26:52+03:00
Общество

В праздник Светлого Христова Воскресения

Митрополит Серафим совершил торжественное богослужение в Успенском кафедральном соборе
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Фото: И. ШколинФото: И. Школин
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В ночь с 18 на 19 апреля, в праздник Светлого Христова Воскресения, в кафедральном соборном храме Успения Пресвятой Богородицы в Пензе митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил Пасхальные богослужения: полунощницу, Крестный ход, Пасхальную заутреню и Божественную литургию святителя Иоанна Златоуста.

Прямая трансляция богослужения велась на телеканале «Экспресс», Общественном российском телевидении (телеканал ОТР, который входит в первый мультиплекс), а также на на официальном YouTube канале Пензенской области.

Богослужебные песнопения исполнил хор Воскресенского храма под управлением регента Ольги Горшеневой, отмечает пресс-служба Пензенской епархии.

Протоиерей Владимир Ольхов зачитал Пасхальное послание Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

По окончании богослужения митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим поздравил верующих с Воскресением Христовым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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