С начала года в Пензенской области родились 60 Артемов

За первый квартал 2020 года органами ЗАГС Пензенской области было зарегистрировано 2326 актов о рождении. Среди них 909 первенцев, 924 вторых детей и 343 - третьих. Самыми популярными в этот период времени именами стали Артем (им назвали 60 мальчиков) и Виктория (его получили 49 девочек). Немного лидерам уступили Александр, Максим, София и Полина.

Само собой, не обошлось и без необычных и редких имен. Среди мальчиков были зарегистрированы Лев-Кристиан, Савва и Ясир, среди девочек – Агата, Евангелина и Сафина.

Также в последнее время несколько районных отделов органов ЗАГС отметили маленькие юбилеи. Например, в Ленинском районе на этой неделе был зарегистрирован 400-й ребенок с начала года. Долгожданный первенец, родившийся в семье Тарасовых, был назван Арсением. В Первомайском районе торжественно зарегистрировали рождение двойни – мальчиков Марка и Максима Федоткиных. А в Кузнецке 200-м ребенком, родившимся в этом году, стал Азамат Ачилов.

ВАЖНО

Управление ЗАГС Пензенской области информирует, что прием населения ведется по предварительной записи. Записаться на получение услуги по регистрации рождения можно посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг. Все консультации получить дистанционно по телефонам территориальных органов ЗАГС Пензенской области или по телефонам Управления ЗАГС Пензенской области: 8(841-2) 52-55-84 и 8(841-2) 52-55-89.