Коронавирус в Пензе и области, последние новости на 19 апреля 2020 года: помощь заболевшим оказывается в трех медучреждениях

На данный момент в Пензенской области подтверждено 140 случаев заболевания коронавирусом. Накануне новые случаи были выявлены в Пензе, Колышлее, Заречном, Засечном, Золотаревке, Богословке и Лопатинском районе. Возраст пациентов – от 19 до 92 лет.

Заболевших коронавирусом в Пензенской области лечат в трех учреждениях: центре специальных видов медпомощи, областной больнице им. Н. Бурденко и городской больнице № 4. Из 140 пациентов трое - в реанимации на ИВЛ.

КСТАТИ

Пензенские медики напомнили гражданам о необходимости физической активности – особенно, если приходится сидеть дома весь день.

- В период карантина мы не можем посещать стадионы, фитнес-залы, бассейны, - говорит главный внештатный специалист по спортивной медицине Министерства здравоохранения Пензенской области Юлия Смирнова. - Но отсутствие физической активности негативно отражается не только на соматическом здоровье, но и усугубляет состояние психического здоровья, которое в период карантина страдает не меньше.

Как быть? Врачи предлагают простой и незатейливый способ решения проблемы – утренняя зарядка. Многие граждане пренебрегают ей, ссылаясь на нехватку времени после пробуждения: дескать, тут и позавтракать не всегда успеваешь. Но напрасно! Несколько упражнений помогут вам быстрее проснуться и зарядят энергией на день. Так почему бы сейчас, в условиях самоизоляции, не попробовать приучить себя к этой полезной привычке?

Несколько рекомендация для тех, кто намерен последовать совету врачей:

- утренняя гимнастика должна длиться не более 15 минут. Комнату лучше заранее проветрить;

- не нужно напрягать организм интенсивными нагрузками: ваша задача – разбудить его, а не вымотать;

- комплекс утренней гимнастики, как и любой вид физической активности, должен состоять из разминки, основной части, заминки;

- включите в комплекс утренней гимнастики несколько упражнений, направленных на основные суставы и мышцы, на координацию движений, на растяжку;

- если у вас нет возможности воспользоваться информационными ресурсами, предлагающими различные физические упражнения, используйте широко известные физические упражнения: махи руками, наклоны туловища, приседания.

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