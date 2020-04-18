Внесены изменения в Постановление о введении на территории Пензенской области режима повышенной готовности

Согласно документу, с 17 апреля до 1 июня приостановлено бронирование мест, приём и размещение граждан в хостелах, мотелях, на турбазах, гостиницах и иных коллективных средствах размещения, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках.

Также с 17 по 30 апреля беременными женщинами рекомендовано соблюдать режим самоизоляции. Посещение специалистов в женских консультациях, дневных стационарах и консультативно-диагностических отделениях возможно при наличии жалоб; для постановки на учет по беременности; для проведения скрининговых ультразвуковых исследований в кабинетах пренатальной диагностики; для введения антирезусного иммуноглобулина.

До 30 апреля гражданам необходимо соблюдать самоизоляцию и не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью, помощью престарелым гражданам, несовершеннолетним, оказавшимся в опасной ситуации, и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, в том числе и в ночное время. Также гражданин может покидать место проживания в случае следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена; для волонтерской деятельности; осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Пензенской области, в случае, если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки).

Гражданин может покинуть место проживания для следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места накопления отходов, а также в целях исполнения требований правоохранительных и контролирующих органов.

Собственники, в случае сдачи в аренду (внаем), безвозмездное пользование жилых помещений, садовых домов гражданам, прибывшим с территорий иных субъектов Российской Федерации, должны информировать об этом (в письменной форме) Управление Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области.

Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Пензенской области, рекомендовано регистрироваться на портале «Работа в России» с заполнением формы «Сведения об изменении численности, а также неполной занятости работников в связи с распространением коронавирусной инфекции».

Несовершение (несвоевременное совершение) в период действия режима повышенной готовности действий, необходимых для предоставления государственных услуг (осуществления государственных функций), в том числе в виде представления, подписания, получения документов, не может являться основанием для отказа в предоставлении государственных услуг (осуществлении государственных функций). Заявители не утрачивают прав, за реализацией которых они обратились. Срок совершения таких действий, а также срок предоставления государственных услуг (осуществления государственных функций) подлежит продлению на 30 календарных дней со дня прекращения режима повышенной готовности, но не менее чем до 30 июня 2020 года, а также с учетом режима организации работы соответствующего исполнительного органа государственной власти Пензенской области или подведомственного ему государственного учреждения.

Выезд (въезд) из ЗАТО г. Заречный граждан осуществляется при наличии согласования с администрацией ЗАТО г. Заречный, за исключением работников, обеспечивающих функционирование государственных органов и органов местного самоуправления, сотрудников правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности.

Согласование выезда (въезда) из ЗАТО г. Заречный осуществляется администрацией ЗАТО г. Заречный в письменной форме в течение 24 часов.

В случае наступления обстоятельств, не терпящих отлагательства (обращение за экстренной (неотложной) медицинской помощью, помощью престарелым гражданам, несовершеннолетним, оказавшимся в опасной ситуации, случаев прямой угрозы жизни и здоровью) согласование администрацией ЗАТО г. Заречный осуществляется незамедлительно по обращению, в том числе в ночное время, выходные и праздничные дни.