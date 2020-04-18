Коронавирус в Пензе и области, последние новости на 18 апреля 2020 года: выздоровел один из пациентов, планируется выписка еще 10

Вчера губернатор Пензенской области Иван Белозерцев провел совещание с главами муниципальных образований и городских округов по теме профилактики новой инфекции. Напоминаем вам, что на данный момент в Пензенской области зарегистрировано 119 коронавирусных больных, из них шестеро детей. Большинство пациентов - люди старше 60-ти лет, свыше 70% заболевших проживают в Пензе. Также случаи коронавируса зафиксированы в Кузнецке, Заречном, 15 районах области. По словам главы региона, пик эпидемии еще не пройден, поэтому важно готовится к любым сценариям развития событий – в том числе, и к увеличению числа пациентов.

Иван Белозерцев еще раз напомнил присутствующим о важности соблюдения самоизоляции, но при этом уточнил, что штрафовать целесообразно только очевидных нарушителей режима, покинувших жилище без основательных причин.

После этого м министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан доложил, что с 16 апреля в Сосновском, Грабовском, Мокшанском психоневрологических интернатах, в Сердобском и Пензенском домах ветеранов и в Мокшанском детском доме работа сотрудников, контактирующих с проживающими, организована в режиме самоизоляции на рабочем месте в течение 14 дней. Сотрудники работают в таком режиме по их личным заявлениям.

Напоследок, хорошая новость: в Пензе 22-летний пациент успешно излечился от коронавируса. На следующей неделе планируется выписка еще 10 граждан.