Коронавирус в Пензе, последние новости на 17 апреля 2020 года: под подозрением на новую инфекцию находятся более 180 человек

Вчера губернатор Иван Белозерцев обратился к жителям в социальных сетях. Глава региона отметил, что за последние сутки в Пензенской области было подтверждено семь новых случаев коронавируса. Более 180 человек находятся в больницах под подозрением.

- У многих будут положительные результаты анализов, - отметил губернатор. - Среди тех, кто заболеет, окажутся дети, молодежь, люди среднего возраста и старшего поколения. Болезнь не щадит никого. При этом пензенцы беспечно гуляют по улицам вместе с детьми, молодежь собирается в компании, пожилые люди ходят в магазины сами, вместо того, чтобы обратиться к волонтерам.

Иван Белозерцев напомнил о том, что режим самоизоляции вызывает массу проблем, связанных с уплатой налогов и выполнением кредитных обязательств, сохранением рабочих мест и производств, обучением и сдачей экзаменов, но попросил соблюдать его: пик заболеваемости в нашей области еще не пройден.

- Дорогие друзья! Сегодня очень многое делается для того, чтобы вы, ваши дети, друзья и родные пережили этот сложный период без потерь, с самыми минимальными издержками. Меры поддержки граждан и экономики, инициированные Президентом России, выработанные федеральным и региональным правительствами, очень важны! Коронавирус – не самое страшное испытание. Наша страна, пройдя через множество войн и потрясений, не раз доказывала силу в сплочённости, не раз демонстрировала способность противостоять любым вызовам и угрозам. И каждый раз побеждала! Справимся и сегодня. Я в этом уверен.