2020-04-16T22:35:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Пензе, последние новости на 17 апреля 2020 года: под подозрением на новую инфекцию находятся более 180 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Пензе на 17 апреля 2020 года
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
Изменить размер текста:

Вчера губернатор Иван Белозерцев обратился к жителям в социальных сетях. Глава региона отметил, что за последние сутки в Пензенской области было подтверждено семь новых случаев коронавируса. Более 180 человек находятся в больницах под подозрением.

- У многих будут положительные результаты анализов, - отметил губернатор. - Среди тех, кто заболеет, окажутся дети, молодежь, люди среднего возраста и старшего поколения. Болезнь не щадит никого. При этом пензенцы беспечно гуляют по улицам вместе с детьми, молодежь собирается в компании, пожилые люди ходят в магазины сами, вместо того, чтобы обратиться к волонтерам.

Иван Белозерцев напомнил о том, что режим самоизоляции вызывает массу проблем, связанных с уплатой налогов и выполнением кредитных обязательств, сохранением рабочих мест и производств, обучением и сдачей экзаменов, но попросил соблюдать его: пик заболеваемости в нашей области еще не пройден.

- Дорогие друзья! Сегодня очень многое делается для того, чтобы вы, ваши дети, друзья и родные пережили этот сложный период без потерь, с самыми минимальными издержками. Меры поддержки граждан и экономики, инициированные Президентом России, выработанные федеральным и региональным правительствами, очень важны! Коронавирус – не самое страшное испытание. Наша страна, пройдя через множество войн и потрясений, не раз доказывала силу в сплочённости, не раз демонстрировала способность противостоять любым вызовам и угрозам. И каждый раз побеждала! Справимся и сегодня. Я в этом уверен.

Иван Белозерцев обратился к гражданам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Жителям Саранска напоминают о важности самоизоляции через громкоговорители
В Спасске владельцу кафе грозит штраф за работу во время режима повышенной готовности
Как бизнес-клиентам получать документы от ООО «ТНС энерго Пенза» и вносить платежи в условиях дистанционной работы
Беременные жительницы Пензенской области могут оформить пособия на питание онлайн
В пензенском правительстве обсудили ремонт здания вокзала станции «Белинская»
Пензенская компания перечислила свыше одного миллиона 300 тысяч рублей мошенникам
В Мордовии водитель «Газели» по невнимательности наехал на 76-летнюю женщину
В Заречном начал работу стационар для больных коронавирусом
Неплательщика алиментов из Саранска объявили в розыск
ВТБ примет заявления на распоряжение материнским капиталом
За угон самодельной тачки - до двух лет лишения свободы
Храмы и кладбища будут закрыты для граждан до 30 апреля
Житель Нижнеломовского района украл у матери золотые украшения
Перенесут ли празднование Дня Победы в Пензе и области из-за коронавируса
В Шемышейке в сгоревшем доме найдено тело мужчины
В Пензе не планируют поднимать плату за детские сады
Пензенский зоопарк продлил срок ограничения посещений
В саранских школах отключат отопление
Информация о госпитализации в Рузаевке 53 жителей Пензы оказалась фейком
Генеральный директор ООО «СтанкоМашСтрой» Олег Кочетков празднует день рождения
В Мордовии продолжит бушевать стихия
Пензенские полицейские по подозрению в сбыте наркотиков задержали пару из Саратова
Удаленное обучение дополняют удаленным питанием
Все началось с выяснения отношений с бывшей сожительницей
ВТБ запустил нового виртуального помощника в Viber
Любовь, несмотря ни на что