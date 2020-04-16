2020-04-16T18:26:48+03:00
Здоровье

Кому ингавирин, а кому хрен с салом

Главврач Вячеслав Космачев об оперативной обстановке из центра по борьбе с коронавирусом - Пензенской больницы имени Бурденко
Виктор БАЯЗИТОВ
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Разговор по телефону постоянно переносился - одно за другим селекторные совещания, другие неотложные дела. И оговорка в самом начале общения тоже была понятной: есть всего лишь несколько минут.

- Как настроение, Вячеслав Владимирович?

- Хорошее. Боевое.

- Что с динамикой потока больных?

- Снижается. Чуть.

- Начала уже поступать обещанная медикам финансовая помощь?

- Да, все уже получаем.

- Вячеслав Владимирович, если, по-дружески, «Комсомолка» будет привозить на проходную больницы свои свежие номера газеты?

- Не возражаю.

- Можете дать советы тем, кто не попал к вам в больницу, находится строго дома. И тем, кто очень старается попасть, нарушая элементарные меры предосторожности?

- Самое главное тем, кто не попал, чтобы жестко соблюдали режим самоизоляции. При этом заботились о своем здоровье. Правильно питались, не переедали, занимались, насколько возможно, физическими упражнениями, спортом.

Сейчас нужно сделать акцент на витаминотерапии, чтобы иммунитет был на хорошем уровне. И можно профилактически попить иммуномодуляторы типа гриппферона - для детей, ингавирин - для взрослых.

Если про народные естественные имуномодуляторы, то на Руси всегда ценились: редька, хрен, немного сала с чесноком.

Те же, кто не очень соблюдает режим самоизоляции, должны, находясь в общественных местах, хотя бы использовать средства индивидуальной защиты. Чтобы маска была, и обязательно нужно соблюдать социальный барьер. Чаще мыть руки с мылом. Руками к лицу не притрагиваться, в глаза не лезть. Исполнять все правила личной гигиены.

- Что можно сказать про состояние заболевших медиков?

- Да, у нас есть заболевшие медики. Они тоже не всегда о себе заботятся. Работают в очень трудных, напряженных условиях, с большой психологической нагрузкой. Где

сотрудники заразились? Может быть, от больных. Или в бытовых условиях: на улицах, в магазинах. Как и все больные, медики получают всю необходимую терапию.

- Скажите, а сколько сегодня пациентов подключено к аппаратам ИВЛ? К выписке никого не готовите?

- Как и вчера, 6 человек. Выписки у нас пока не будет. Готовимся переводить больных с легкими формами ОРЗ в 4-ю больницу.

- Вячеслав Владимирович, отклики на предыдущее интервью, статистика аудитории говорят о том, что читатели очень доверяют сказанному вами, спасибо!

- Спасибо, всего доброго.

ИСТОЧНИК KP.RU

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