Кому ингавирин, а кому хрен с салом
Разговор по телефону постоянно переносился - одно за другим селекторные совещания, другие неотложные дела. И оговорка в самом начале общения тоже была понятной: есть всего лишь несколько минут.
- Как настроение, Вячеслав Владимирович?
- Хорошее. Боевое.
- Что с динамикой потока больных?
- Снижается. Чуть.
- Начала уже поступать обещанная медикам финансовая помощь?
- Да, все уже получаем.
- Вячеслав Владимирович, если, по-дружески, «Комсомолка» будет привозить на проходную больницы свои свежие номера газеты?
- Не возражаю.
- Можете дать советы тем, кто не попал к вам в больницу, находится строго дома. И тем, кто очень старается попасть, нарушая элементарные меры предосторожности?
- Самое главное тем, кто не попал, чтобы жестко соблюдали режим самоизоляции. При этом заботились о своем здоровье. Правильно питались, не переедали, занимались, насколько возможно, физическими упражнениями, спортом.
Сейчас нужно сделать акцент на витаминотерапии, чтобы иммунитет был на хорошем уровне. И можно профилактически попить иммуномодуляторы типа гриппферона - для детей, ингавирин - для взрослых.
Если про народные естественные имуномодуляторы, то на Руси всегда ценились: редька, хрен, немного сала с чесноком.
Те же, кто не очень соблюдает режим самоизоляции, должны, находясь в общественных местах, хотя бы использовать средства индивидуальной защиты. Чтобы маска была, и обязательно нужно соблюдать социальный барьер. Чаще мыть руки с мылом. Руками к лицу не притрагиваться, в глаза не лезть. Исполнять все правила личной гигиены.
- Что можно сказать про состояние заболевших медиков?
- Да, у нас есть заболевшие медики. Они тоже не всегда о себе заботятся. Работают в очень трудных, напряженных условиях, с большой психологической нагрузкой. Где
сотрудники заразились? Может быть, от больных. Или в бытовых условиях: на улицах, в магазинах. Как и все больные, медики получают всю необходимую терапию.
- Скажите, а сколько сегодня пациентов подключено к аппаратам ИВЛ? К выписке никого не готовите?
- Как и вчера, 6 человек. Выписки у нас пока не будет. Готовимся переводить больных с легкими формами ОРЗ в 4-ю больницу.
- Вячеслав Владимирович, отклики на предыдущее интервью, статистика аудитории говорят о том, что читатели очень доверяют сказанному вами, спасибо!
- Спасибо, всего доброго.
ИСТОЧНИК KP.RU