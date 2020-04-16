Не доверяя, проверяй

В последние недели по всей России все чаще выявляются случаи публикации в интернете недостоверных сведений о распространении коронавируса в стране. Зачастую, люди, в разы преувеличивая число заболевших, говоря о переполненных больницах и скрываемых смертях, ссылаются на родственников или знакомых, якобы работающих в сфере медицины. И именно этот факт позволяет ложной информации распространиться далеко за пределы той личной странички или ветки комментариев, где она была опубликована, – ведь как не верить врачам? Дальнейший исход предсказать трудно: публикация может затеряться и забыться уже на следующий день. А может вызвать панику.

Несколькими днями ранее в социальных сетях был опубликован аудиофайл: на нем женский голос рассказывал об умершем в Зубово-Полянском районе Мордовии пациенте с коронавирусом и замалчивании этого факта. На самом деле, мужчина, о котором шла речь в записи, жив и сейчас проходит лечение.

Также примерно в это же время некая гражданка опубликовала в комментариях одного из постов в социальной сети «Вконтакте» информацию о том, в Рузаевскую больницу поступили более 50 жителей Пензы, которых якобы уже некуда госпитализировать в родном городе.

По факту обоих публикаций сейчас проводится доследственная проверка. Следственное управление Мордовии напоминает, что публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, и (или) о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств влечет наказание в виде штрафа в размере от 300 тысяч до 700 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до трех лет.