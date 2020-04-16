Иван Белозерцев просит медиков проявлять максимум терпения

На рабочем совещании с членами регионального правительства и руководителями учреждений здравоохранения, состоявшемся в среду, 15 апреля,

рассмотрены вопросы предоставления медицинской помощи коронавирусным больным на территории Пензенской области.

В частности, подчеркнута необходимость не только оперативного увеличения количества инфекционных коек в лечебных учреждениях, но и полноценного оснащения их современным оборудованием.

- Создание дополнительных койко-мест инфекционного профиля - главная задача текущего момента. Но поставить койку недостаточно, нужно подключить аппараты подачи кислорода или искусственной вентиляции лёгких, обеспечить работу увлажнителей дыхательных смесей, - призвал членов правительства и главных врачей больниц Иван Белозерцев. - Количество пациентов растёт, усиливается нагрузка на медицинский персонал, понимаю, что работать сегодня сложно. В этой связи у меня убедительная просьба к медикам - проявлять максимум терпения. Давайте ещё раз проанализируем логистику поступления и перенаправления потоков пациентов, сделаем их пребывание в лечебных учреждениях максимально эффективным.