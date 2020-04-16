Коронавирус в Пензе, последние новости на 16 апреля 2020 года: жителей просят сообщать о врачах, которые не носят маски

Региональное министерство здравоохранения просит граждан сообщать, если приехавшие к ним на дом для оказания медпомощи врачи были без средств индивидуальной защиты.

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции медицинские работники находятся под постоянной угрозой заражения. Чтобы свести вероятность подхватить инфекцию к минимуму, работники «скорой помощи» и первичного звена, обслуживающие пациентов на дому, должны быть в шапочке, маске, перчатках, халате или спецодежде. В случае, если вызов осуществляется к «подозрительному» на COVID-19 пациенту, медики приезжают в специализированных противочумных костюмах.

Сотрудники всех медицинских организаций области ознакомлены с регламентом работы по оказанию медицинской помощи в условиях эпидемии и несут персональную ответственность за соблюдение мер безопасности.

По каждому факту оказания медицинской помощи на дому без средств индивидуальной защиты будет проводиться проверка. Обращения можно направлять на специальный электронный адрес: covid@mzs.penza.net с пометкой в теме - СИЗ (средства индивидуальной защиты).

Напоминаем вам, что на данный момент количество заболевших коронавирусом в регионе составляет 100 человек. Двое пациентов, мужчина и женщина, скончались. Выписано четверо.