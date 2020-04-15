Вячеслав Космачев: «Поток больных в Пензе нарастает»

Поскольку коронавирус в Пензе вносит коррективы в работу организаций и предприятий, общаться с Вячеславом Космачевым пришлось по телефону. Первым делом наш корреспондент поинтересовался здоровьем главного врача.

- Давайте поговорим о том, в каких условиях мы сейчас работаем, - предложил Вячеслав Владимирович.

- В общении с Министром здравоохранения Пензенской области А. В. Никишиным зашла речь о том, что медперсонал старше 65 лет не будет задействован в лечении больных коронавирусом?

- С минувшей пятницы больница переведена в режим оказания помощи инфекционным больным. И сейчас подходим к ситуации, что даже тех врачей, кого мы отпустили, придется вызывать на работу. Потому что количество больных достаточно большое.

Сегодня, когда есть трудности с комплектованием дежурных смен, опыт, руки, голова, ветеранов-медиков очень востребованы. Мы относимся с уважением к нашим старшим коллегам, но когда нарастает количество больных, мы будем их просить.

- Была информация об интенсивном поступлении пациентов вчера?

- За смену к нам поступило 95 человек. Это как раз те больные, которые жаловались на признаки острых респираторных заболеваний и больные с пневмонией. Поэтому вся больница сейчас оказывает помощь тем, у кого есть клиника ОРЗ. По количеству 95 человек можно судить.

- А что с динамикой сегодня?

- Сейчас не могу сказать, ясно будет утром. Вижу «скорые» подъезжают, стоят.

- Сегодня прошла хорошая информация о выздоровлении главного врача больницы в «Коммунарке» Дениса Проценко. Кажется, недели за полторы. Разве так бывает?

- У него были положительные тесты. Но в этом плане мы говорим, у главного врача больницы в «Коммунарке» клинического заболевания не было. Сделали контрольные тесты, они стали отрицательными.

- Если не ошибаюсь, областная больница - самая оснащенная в городе аппаратами ИВЛ. А на сегодняшний день, много больных подключено к ним?

- Шесть человек с пневмонией.

- Это все взрослые?

- Детей у нас нет.

- Вы опытный врач, можете, если не прогноз, то хотя бы предположение сделать: как будет, на ваш взгляд, развиваться сюжет с пандемией?

- Если население будет жестко соблюдать введенный режим 2-3 недели, то пройдем пик роста и пойдет все на снижение. Если люди не услышат это - несколько недель и даже месяцев.

- Спасибо! Здоровья вам, всем сотрудникам и пациентам больницы.