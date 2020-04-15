2020-04-14T23:36:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Пензе, последние новости на 15 апреля 2020 года: на ИВЛ находятся пять пациентов

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Пензе на 15 апреля 2020 года
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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Вчера в правительстве региона состоялась пресс-конференция, в ходе которой губернатор Иван Белозерцев, а также представители оперативного штаба ответили на вопросы граждан. Напоминаем вам, что на данный момент в Пензенской области зафиксировано 84 заболевших коронавирусом. Четыре пациента были выписаны (одна женщина выздоровела еще в начале апреля, трое покинули больницу вчера).

Как пояснила заместитель министра здравоохранения Пензенской области Оксана Чижова, на сегодняшний день у 80% пациентов заболевание протекает в легкой форме. На искусственной вентиляции легких находятся пять больных.

- В настоящее время на коронавирусную инфекцию протестировано уже около 15 тысяч жителей Пензенской области, - уточнила Оксана Чижова.

Также в ходе пресс-конференции Иван Белозерцев рассказал, почему в регионе пока не планируется вводить тотальный карантин:

- Большинство граждан дисциплинированно относятся к ограничительным мерам, направленным на сдерживание коронавирусной инфекции, а часть пензенцев гуляет на улице, не желая ни в чем себя ограничивать, - отметил Иван Белозерцев. – Это несправедливо, но вводить тотальный карантин я не вижу необходимости. Оставим эту меру на случай, если будут активные вспышки заболеваемости и угроза нехватки мест в лечебных учреждениях. Пока такого нет, жесткая изоляция не вводится, но граждане сами должны понимать серьезность ситуации и относиться к соблюдению режима самоизоляции более ответственно. Тех, кто режим нарушает, будем вынуждены штрафовать.

Накануне в постановление губернатора Пензенской области о введении режима повышенной готовности были внесены изменения. Согласно им, граждане, возвращающиеся в регион с территорий, где зарегистрированы случаи заражения новой коронавирусной инфекцией, должны обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня приезда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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