Владимир Волков: «То, как быстро мы сможем вернуться к нормальной жизни, зависит от каждого из нас»

По данным сайта стопкоронавирус.рф, на 10:30 14 апреля количество заболевших в республике увеличилось на 13 человек. На данный момент количество пациентов с подтвержденным Covid-19 в республике – 71.

Накануне глава республики Владимир Волков обратился к гражданам в связи со смертью одного из пациентов.

- Это очень тяжелая новость для всех нас. И, прежде всего, я хочу выразить глубокие соболезнования семье этого человека и заверить, что мы окажем всю необходимую поддержку. Точную причину смерти установят медики, потому что заболевание протекало на фоне тяжелых хронических болезней. Врачи боролись за жизнь пациента до последнего. Считаю необходимым сказать еще об одном летальном случае, который потенциально может быть связан с коронавирусом. В инфекционной больнице скончалась пожилая женщина с пневмонией. Мы направили ее анализы в московскую лабораторию, сейчас ждем их результатов. Выводы можно будет делать позже, пока подтвержденного диагноза нет.

Прокомментировал глава региона и случай массового заражения в студенческом общежитии:

- Мы уже видим, к чему может привести халатность одного человека. Я говорю об иностранном студенте, который занес инфекцию в университетское общежитие. В результате за неделю количество подтвержденных случаев заболевания в республике выросло почти в 10 раз. 19 новых пациентов - это студенты одного университетского общежития.

В целях недопущения дальнейшего распространения инфекции Владимиром Волковым было принято решение ужесточить некоторые положения постановления о введении режима повышенной готовности. В частности:

1. Министерство экономики, торговли и предпринимательства республики будет проверять работающие компании и организации на предмет соблюдения санитарных норм. Предприятия-нарушители будут штрафоваться и закрываться.

2. Теперь граждане, возвращающиеся в республику из других регионов, где были выявлены случаи заболевания коронавирусом, обязаны соблюдать двухнедельный карантин на дому. В изоляцию вместе с приехавшим жителем попадают и все члены его семьи, проживающие с ним.

3. На всех въездах в республику, вокзалах, железнодорожных станциях и аэропорту круглосуточно дежурят сотрудники МВД, ГИБДД, линейных отделов полиции на транспорте, Росгвардии.

4. В Саранске ведется обработка улиц, фасадов зданий, остановок, подъездов.

5. С 10 апреля все кладбища республики закрыты для посещения. На Пасху доступ в храмы разрешат только священнослужителям. Для всех жителей республики будет организована прямая трансляция богослужения из Кафедрального собора Ушакова, она будет вестись на нескольких телеканалах. Ряд центральных храмов республики также организуют онлайн-трансляцию в сети Интернет.

- Я уверен, у нас хватит сил, терпения, ответственности и организованности, чтобы достойно пережить эти непростые времена. То, насколько быстро мы сможем вернуться к нормальной жизни, зависит от каждого из нас, - подчеркнул Владимир Волков.