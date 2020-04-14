Сотрудники Росгвардии по Пензенской области продолжают патрулирование улиц

- Денис, как дела у рогвардейцев?

- Спасибо, все здоровы, продолжаем нести службу.

- В том числе и у подъездов домов, где выдерживаются на карантине соседи заболевших?

- В прямом смысле постов у таких домов нет. В тесном взаимодействии с сотрудниками УМВД по Пензенской области проводим пешее патрулирование. На качестве контроля соблюдения режима самоизоляции это не отражается. Уже наработан опыт мониторинга, есть соответствующая база данных. Больше стало и сознательности у граждан.

- Скажи, а как сотрудники Росгвардии переносят возросшие нагрузки, с ними самими работают психологи?

- Не раз ходил вместе с ребятами на патрулирование - напряжения никакого нет. Личный состав, заступающий на службу, проходит медицинский контроль, обеспечен необходимыми средствами индивидуальной защиты - маски, перчатки. В общении с гражданами строго соблюдают установленную дистанцию. Перед началом дежурства во всех подразделениях, будь-то ОМОН, вневедомственная охрана, проводится инструктаж. Проходят собеседования и с психологами.

В общем, да, нагрузка, конечно, возросла, но службу несем в обычном, размеренном режиме.